من قياس الأثر إلى صنع القرار: ورشة عمل حول تنفيذ مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو
تنظّم وزارة الشؤون الثقافية ،وبلدية تونس ،ومنظمة اليونسكو بدعم من الاتحاد الأوروبي، أيام 15 و16 و17 سبتمبر 2025 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي ورشة عمل وطنية مخصّصة لتقديم وتنفيذ مؤشرات الثقافة 2030
وذكرت وزارة الشؤون الثقافية في صفحتها الرسمية "فايسبوك" ان هذه الورشة تعد أداة مبتكرة تهدف إلى قياس ومتابعة مساهمة الثقافة في برنامج التنمية المستدامة لعام 2030 التابع للأمم المتحدة
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال جمع وتحليل البيانات الثقافية، وإنتاج البيانات الضرورية التي تُظهر مساهمة الثقافة في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة، وذلك من أجل دمج الثقافة بشكل أفضل في السياسات العمومية واستراتيجيات التنمية المستدامة
وستكون الورشة فرصة لـتقديم منهجية مؤشرات الثقافة|2030 وتدريب الفاعلين المحليين والوطنيين على جمع وتحليل البيانات الثقافية ،ووضع خارطة طريق لتنفيذ المؤشرات على المستوى الوطني، وغيرها من المحاور
وستشارك في الورشة مؤسسات حكومية ومنظّمات من المجتمع المدني وخبراء، الى جانب القطاع الخاص
