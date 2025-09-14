Babnet   Latest update 11:09 Tunis

من قياس الأثر إلى صنع القرار: ورشة عمل حول تنفيذ مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c68a083ea8e6.16244101_jgnikmpqflheo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 10:24 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تنظّم وزارة الشؤون الثقافية ،وبلدية تونس ،ومنظمة اليونسكو بدعم من الاتحاد الأوروبي، أيام 15 و16 و17 سبتمبر 2025 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي ورشة عمل وطنية مخصّصة لتقديم وتنفيذ مؤشرات الثقافة 2030

وذكرت وزارة الشؤون الثقافية في صفحتها الرسمية "فايسبوك" ان هذه الورشة تعد أداة مبتكرة تهدف إلى قياس ومتابعة مساهمة الثقافة في برنامج التنمية المستدامة لعام 2030 التابع للأمم المتحدة

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال جمع وتحليل البيانات الثقافية، وإنتاج البيانات الضرورية التي تُظهر مساهمة الثقافة في تحقيق أهداف

التنمية المستدامة، وذلك من أجل دمج الثقافة بشكل أفضل في السياسات العمومية واستراتيجيات التنمية المستدامة
وستكون الورشة فرصة لـتقديم منهجية مؤشرات الثقافة|2030 وتدريب الفاعلين المحليين والوطنيين على جمع وتحليل البيانات الثقافية ،ووضع خارطة طريق لتنفيذ المؤشرات على المستوى الوطني، وغيرها من المحاور
وستشارك في الورشة مؤسسات حكومية ومنظّمات من المجتمع المدني وخبراء، الى جانب القطاع الخاص


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314827


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 سبتمبر 2025 | 22 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet34°
30° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
33°-23
33°-24
34°-23
29°-23
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    