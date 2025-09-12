مسؤول بمجمع هواوي يؤكد استعداد مؤسسته للمساهمة في تطوير مشاريع طاقة نظيفة في تونس
استعرضت كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب والرئيس الإقليمي لمجمع هواوي، رئيس استراتيجية الطاقة الرقمية في شمال وغرب و وسط إفريقيا ، فيليب وونغ، فرص تعزيز مساهمة المجمع في مسار الإنتقال الطاقي في تونس سيما من خلال استخدام تقنيات متطورة لتحسين الإنتاج واستقرار شبكة الكهرباء وتكنولوجيا تخزين الطاقة.
وأعرب وونغ، خلال اجتماعه بالوزيرة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، عن استعداد مؤسسته للمساهمة في تطوير مشاريع طاقة نظيفة في تونس من خلال الاستئناس بالتجربة الصينية وتوفير حلول متطورة في مجالات الشبكات الذكية وأنظمة التحكم والتنقل الكهربائي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
واستعرض والوفد المرافق له، تجربة المجمع الرائدة في عدة دول لتطوير استخدامات الطاقات المتجددة مقدّما عرضًا عن مكانة المجمع عالميا الذي يشغل حوالي 200 ألف موظف حول العالم 20 بالمائة منهم في مجال البحث والتطوير ويمتلك خبرات واسعة في تطوير قطاع الطاقة.
وأكدت وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب أهمية بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة عالميًا على غرار مجمع هواوي بما يدعم مساعي بلادنا نحو نمو أخضر مشيرة إلى حرص الوزارة وهياكلها على مضاعفة الجهود لدفع مسيرة الانتقال الطاقي في تونس.
وتطرقت إلى التوجهات الوطنية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة وبلوغ 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2035 وتطوير بنية تحتية رقمية مستعرضة الخطوات المنجزة والمشاريع بصدد التنفيذ بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين والتي ستمكن من تنويع مصادر الطاقة المتجددة وتحسين أداء الشبكة الوطنية للكهرباء، وفق البلاغ.
يشار إلى أنّ شركة هواوي مختصة في صناعة تكنولوجيات الاتصال والهندسة وقامت بتوسيع مجالات اختصاصه لتشمل صناعة منتجات الطاقة المتجددة وتوفير الحلول الذكية في هذا المجال إضافة إلى تصنيع السيارات الكهربائية وتصنيع مكونات السيارات الكهربائية
هذا وقد أنشأ المجمع فرعا بتونس منذ أكثر من 20 سنة يضم حاليا 200 إطارا كما تم إنشاء قسم جديد لمتابعة مشاريع الطاقات المتجددة ورقمنتها وذلك منذ سنة 2022.
