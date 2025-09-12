Babnet   Latest update 20:13 Tunis

مسؤول بمجمع هواوي يؤكد استعداد مؤسسته للمساهمة في تطوير مشاريع طاقة نظيفة في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c460a21b2624.90098917_oqhgljfnpekmi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 19:03 قراءة: 1 د, 28 ث
      
استعرضت كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب والرئيس الإقليمي لمجمع هواوي، رئيس استراتيجية الطاقة الرقمية في شمال وغرب و وسط إفريقيا ، فيليب وونغ، فرص تعزيز مساهمة المجمع في مسار الإنتقال الطاقي في تونس سيما من خلال استخدام تقنيات متطورة لتحسين الإنتاج واستقرار شبكة الكهرباء وتكنولوجيا تخزين الطاقة.

وأعرب وونغ، خلال اجتماعه بالوزيرة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، عن استعداد مؤسسته للمساهمة في تطوير مشاريع طاقة نظيفة في تونس من خلال الاستئناس بالتجربة الصينية وتوفير حلول متطورة في مجالات الشبكات الذكية وأنظمة التحكم والتنقل الكهربائي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة. 

واستعرض والوفد المرافق له، تجربة المجمع الرائدة في عدة دول لتطوير استخدامات الطاقات المتجددة مقدّما عرضًا عن مكانة المجمع عالميا الذي يشغل حوالي 200 ألف موظف حول العالم 20 بالمائة منهم في مجال البحث والتطوير ويمتلك خبرات واسعة في تطوير قطاع الطاقة.

وأكدت وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب أهمية بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة عالميًا على غرار مجمع هواوي بما يدعم مساعي بلادنا نحو نمو أخضر مشيرة إلى حرص الوزارة وهياكلها على مضاعفة الجهود لدفع مسيرة الانتقال الطاقي في تونس.
وتطرقت إلى التوجهات الوطنية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة وبلوغ 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2035 وتطوير بنية تحتية رقمية مستعرضة الخطوات المنجزة والمشاريع بصدد التنفيذ بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين والتي ستمكن من تنويع مصادر الطاقة المتجددة وتحسين أداء الشبكة الوطنية للكهرباء، وفق البلاغ.
يشار إلى أنّ شركة هواوي مختصة في صناعة تكنولوجيات الاتصال والهندسة وقامت بتوسيع مجالات اختصاصه لتشمل صناعة منتجات الطاقة المتجددة وتوفير الحلول الذكية في هذا المجال إضافة إلى تصنيع السيارات الكهربائية وتصنيع مكونات السيارات الكهربائية
هذا وقد أنشأ المجمع فرعا بتونس منذ أكثر من 20 سنة يضم حاليا 200 إطارا كما تم إنشاء قسم جديد لمتابعة مشاريع الطاقات المتجددة ورقمنتها وذلك منذ سنة 2022.
 
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314734


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 20 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:33
15:49
12:22
05:59
04:31
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet30°
26° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
30°-22
36°-23
34°-24
33°-25
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    