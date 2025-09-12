مسؤول بمجمع هواوي يؤكد استعداد مؤسسته للمساهمة في تطوير مشاريع طاقة نظيفة في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c460a21b2624.90098917_oqhgljfnpekmi.jpg width=100 align=left border=0>

استعرضت كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب والرئيس الإقليمي لمجمع هواوي، رئيس استراتيجية الطاقة الرقمية في شمال وغرب و وسط إفريقيا ، فيليب وونغ، فرص تعزيز مساهمة المجمع في مسار الإنتقال الطاقي في تونس سيما من خلال استخدام تقنيات متطورة لتحسين الإنتاج واستقرار شبكة الكهرباء وتكنولوجيا تخزين الطاقة.



وأعرب وونغ، خلال اجتماعه بالوزيرة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، عن استعداد مؤسسته للمساهمة في تطوير مشاريع طاقة نظيفة في تونس من خلال الاستئناس بالتجربة الصينية وتوفير حلول متطورة في مجالات الشبكات الذكية وأنظمة التحكم والتنقل الكهربائي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

