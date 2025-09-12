Babnet   Latest update 09:34 Tunis

وزارة الصحة: توسعة نشاط المستشفى الرقمــي ليشمل 7 ولايات جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3c73f16a6a4.40631462_knqgfmhpljoei.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 06:19 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت وزارة الصحة عن توسعة نشاط المستشفى الرقمي ليشمل 7 ولايات جديدة وهي سليانة و القصرين و تطاوين و جندوبة و ڨبلي وصفاقس (المحرس) ومدنين (بن قردان).

ويوفر هذا التوسّع، وفق بلاغ لوزارة الصحة يوم الخميس، عيادات عن بعد في اختصاصات مختلفة وهي السكري والغدد وأمراض المفاصل والعظام والأمراض الجلدية وطب التغذية



ويتمثل الهدف من هذه الخطوة في تقريب الخدمات الطبية من المواطنين وتخفيف عناء التنقّل والانتظار و تسريع التشخيص، إضافة إلى دعم الإطارات الطبية المحلية باستعمال تقنيات الطب عن بعد والذكاء الاصطناعي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314696


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 20 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:33
15:49
12:22
05:59
04:31
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet30°
27° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-24
30°-22
35°-23
33°-23
32°-23
  • Avoirs en devises
    25306,6

  • (11/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40742 DT        1$ =2,91519 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/09)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    