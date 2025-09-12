وزارة الصحة: توسعة نشاط المستشفى الرقمــي ليشمل 7 ولايات جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3c73f16a6a4.40631462_knqgfmhpljoei.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة الصحة عن توسعة نشاط المستشفى الرقمي ليشمل 7 ولايات جديدة وهي سليانة و القصرين و تطاوين و جندوبة و ڨبلي وصفاقس (المحرس) ومدنين (بن قردان).



ويوفر هذا التوسّع، وفق بلاغ لوزارة الصحة يوم الخميس، عيادات عن بعد في اختصاصات مختلفة وهي السكري والغدد وأمراض المفاصل والعظام والأمراض الجلدية وطب التغذية

