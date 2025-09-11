وزير الشّؤون الدّينية يلتقى رئيس مجلس شركة مطوّفي الحجيج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c2ba74a4db64.54317602_fmgkqnhlepoij.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الشؤون الدينيّة أحمد البوهالي، أمس الأربعاء، رئيس مجلس إدارة شركة مطوّفي حجيج الدّول العربية محمد بن حسن المعاجيني ووفدا مرافقا له، بمقرّ الوزارة بالقصبة.



وتأتي هذه الزّيارة، وفق بلاغ للوزارة صدر اليوم، في إطار مزيد إحكام التّعاون بين شركة مطوّفي حجيج الدّول العربيّة ومكتب شؤون حجّاج تونس، وضمان أفضل الخدمات لتيسير أداء المناسك لحجيج تونس الميامين في موسم الحجّ المرتقب لهذا العام

