وزير الشّؤون الدّينية يلتقى رئيس مجلس شركة مطوّفي الحجيج
التقى وزير الشؤون الدينيّة أحمد البوهالي، أمس الأربعاء، رئيس مجلس إدارة شركة مطوّفي حجيج الدّول العربية محمد بن حسن المعاجيني ووفدا مرافقا له، بمقرّ الوزارة بالقصبة.
وتأتي هذه الزّيارة، وفق بلاغ للوزارة صدر اليوم، في إطار مزيد إحكام التّعاون بين شركة مطوّفي حجيج الدّول العربيّة ومكتب شؤون حجّاج تونس، وضمان أفضل الخدمات لتيسير أداء المناسك لحجيج تونس الميامين في موسم الحجّ المرتقب لهذا العام
وحضر اللقاء غفران السّاحلي رئيسة الديوان وعدد من إطارات الوزارة و عصام الهمّامي الرّئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنيّة والإقامات وممثّلين عن الشركة.
