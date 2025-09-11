Babnet   Latest update 13:01 Tunis

وزير الشّؤون الدّينية يلتقى رئيس مجلس شركة مطوّفي الحجيج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c2ba74a4db64.54317602_fmgkqnhlepoij.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 13:01 قراءة: 0 د, 27 ث
      
التقى وزير الشؤون الدينيّة أحمد البوهالي، أمس الأربعاء، رئيس مجلس إدارة شركة مطوّفي حجيج الدّول العربية محمد بن حسن المعاجيني ووفدا مرافقا له، بمقرّ الوزارة بالقصبة.

وتأتي هذه الزّيارة، وفق بلاغ للوزارة صدر اليوم، في إطار مزيد إحكام التّعاون بين شركة مطوّفي حجيج الدّول العربيّة ومكتب شؤون حجّاج تونس، وضمان أفضل الخدمات لتيسير أداء المناسك لحجيج تونس الميامين في موسم الحجّ المرتقب لهذا العام



وحضر اللقاء غفران السّاحلي رئيسة الديوان وعدد من إطارات الوزارة و عصام الهمّامي الرّئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنيّة والإقامات وممثّلين عن الشركة.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314654


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 11 سبتمبر 2025 | 19 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
30°-23
31°-22
34°-23
32°-25
  • Avoirs en devises
    25435,4

  • (10/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,90641 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/09)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:01 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    