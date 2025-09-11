البنك المركزي: احتياطي العملة الأجنبية عند 25,4 مليار دينار وارتفاع في العائدات السياحية والتحويلات
كشف البنك المركزي التونسي أنّ احتياطي البلاد من العملة الأجنبية بلغ، إلى حدود يوم 10 سبتمبر 2025، حوالي 25,4 مليار دينار، أي ما يعادل 110 أيام توريد، مسجّلاً تراجعًا طفيفًا بـ 2,3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
عائدات السياحة والتحويلات
* العائدات السياحية ارتفعت بـ 8% لتنتقل من 5 مليار دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2024 إلى 5,4 مليار دينار موفى أوت 2025.
* عائدات العمل زادت بدورها بـ 8,2% لتبلغ 5,7 مليار دينار.
الدين الخارجي والسيولة* خدمات الدين الخارجي تراجعت بـ 6,3% لتستقر عند 9,5 مليار دينار نهاية أوت 2025 مقابل 10,1 مليار دينار سنة 2024.
* الأوراق النقدية والعملات المتداولة ارتفعت بـ 15,4% لتصل إلى 26 مليار دينار (إلى غاية 9 سبتمبر 2025).
* إجمالي المعاملات بين البنوك سجّل زيادة بـ 29% ليبلغ 3,5 مليار دينار.
