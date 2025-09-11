البنك المركزي: احتياطي العملة الأجنبية عند 25,4 مليار دينار وارتفاع في العائدات السياحية والتحويلات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bd9aba2bb4fc5.63420739_iqpkgfmhjneol.jpg width=100 align=left border=0>

كشف البنك المركزي التونسي أنّ احتياطي البلاد من العملة الأجنبية بلغ، إلى حدود يوم 10 سبتمبر 2025، حوالي 25,4 مليار دينار، أي ما يعادل 110 أيام توريد، مسجّلاً تراجعًا طفيفًا بـ 2,3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.



عائدات السياحة والتحويلات

