Babnet   Latest update 13:01 Tunis

البنك المركزي: احتياطي العملة الأجنبية عند 25,4 مليار دينار وارتفاع في العائدات السياحية والتحويلات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bd9aba2bb4fc5.63420739_iqpkgfmhjneol.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 12:36 قراءة: 0 د, 40 ث
      
كشف البنك المركزي التونسي أنّ احتياطي البلاد من العملة الأجنبية بلغ، إلى حدود يوم 10 سبتمبر 2025، حوالي 25,4 مليار دينار، أي ما يعادل 110 أيام توريد، مسجّلاً تراجعًا طفيفًا بـ 2,3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

عائدات السياحة والتحويلات


* العائدات السياحية ارتفعت بـ 8% لتنتقل من 5 مليار دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2024 إلى 5,4 مليار دينار موفى أوت 2025.

* عائدات العمل زادت بدورها بـ 8,2% لتبلغ 5,7 مليار دينار.

الدين الخارجي والسيولة

* خدمات الدين الخارجي تراجعت بـ 6,3% لتستقر عند 9,5 مليار دينار نهاية أوت 2025 مقابل 10,1 مليار دينار سنة 2024.
* الأوراق النقدية والعملات المتداولة ارتفعت بـ 15,4% لتصل إلى 26 مليار دينار (إلى غاية 9 سبتمبر 2025).
* إجمالي المعاملات بين البنوك سجّل زيادة بـ 29% ليبلغ 3,5 مليار دينار.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314649


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 11 سبتمبر 2025 | 19 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
30°-23
31°-22
34°-23
32°-25
  • Avoirs en devises
    25435,4

  • (10/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,90641 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/09)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:01 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    