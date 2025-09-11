وزارة الصحة واتصالات تونس: شراكة استراتيجيّة لتسريع رقمنة الهياكل الصحية

انعقدت امس الاربعاء جلسة عمل بمقر وزارة الصحة مع الرئيس المدير العام لاتصالات تونس خصّصت لمناقشة خطوات عملية لتقوية البنية التحتيّة الرقمية للمؤسسات الصحية،وذلك تحت اشراف وزير الصحة،مصطفى الفرجانيوتمّ التّأكيد خلال الجلسة، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، على تحسين سرعة وجودة الربط بالشبكة الوطنية للصحة،ودعم المستشفى الرقمي ومشاريع الطب عن بعد،ووضع أسس تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي الصحي، بالاضافة الى متابعة تنفيذ المشاريع عبر فريق عمل مشترك