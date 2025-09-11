Babnet   Latest update 08:29 Tunis

وزارة الصحة واتصالات تونس: شراكة استراتيجيّة لتسريع رقمنة الهياكل الصحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c268078f5516.63659148_lmpgjnhoiqfek.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 08:17 قراءة: 0 د, 28 ث
      
انعقدت امس الاربعاء جلسة عمل بمقر وزارة الصحة مع الرئيس المدير العام لاتصالات تونس خصّصت لمناقشة خطوات عملية لتقوية البنية التحتيّة الرقمية للمؤسسات الصحية،وذلك تحت اشراف وزير الصحة،مصطفى الفرجاني

وتمّ التّأكيد خلال الجلسة، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، على تحسين سرعة وجودة الربط بالشبكة الوطنية للصحة،ودعم المستشفى الرقمي ومشاريع الطب عن بعد،ووضع أسس تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي الصحي، بالاضافة الى متابعة تنفيذ المشاريع عبر فريق عمل مشترك



وشدّد وزير الصحّة بالمناسبة،على ضرورة الانطلاق في هذه المشاريع حتى يكون القطاع الصحي جاهزاً للانتقال نحو خدمات رقمية وذكية تخدم المواطن



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314633


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 11 سبتمبر 2025 | 19 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet31°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
30°-23
31°-22
34°-23
32°-25
  • Avoirs en devises
    25435,4

  • (10/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,90641 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/09)   751,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    