وزارة الصناعة و مجمع آرو للإلكترونيات يبحثان امكانية إحداث منصة لوجستية للمكوّنات الإلكترونية
تباحثت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب مع وفد عن مجمع آرو للإلكترونيات، المختصّ في تقديم خدمات وتوفير الدعم الفني والتصميم الهندسي والمكوّنات الإلكترونية المتطورة الضرورية للمؤسسات الصناعية، إمكانية إنجاز مشروع في الفترة القادمة يتمثّل في إحداث منصة لوجستية للمكوّنات الإلكترونية.
كما تمّت مناقشة الخطوات القادمة لتسهيل الإجراءات الإدارية والامتيازات التي توفّرها الوجهة التونسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية على غرار الصناعات الإلكترونية للمؤسسات المصدّرة كليا، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وأكدت وزيرة الصناعة أنّ هذا المشروع سيساهم في النّهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية الذي يضمّ حوالي75 مؤسسة توفّر أكثر من 24 ألف موطن شغل ومكنت من بلوغ طاقة انتاج فاقت 4800 مليون دينار في سنة 2024، وهو ما سيعزز مكانة تونس كمركز صناعي متقدّم في مجال الصناعات الإلكترونية.
ويعد مجمع ارو للالكترونيات أكبر موزّع للمكونات الإلكترونية والكابلات في العالم. وهو متواجد في90 دولة من خلال 220 فرعا ويتجاوز عدد حرفائه 180 ألف في عدة مجالات أبرزها الصناعات الإلكترونية وصناعة مكونات السيارات وصناعة مكونات الطائرات.
