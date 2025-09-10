وزارة الصناعة و مجمع آرو للإلكترونيات يبحثان امكانية إحداث منصة لوجستية للمكوّنات الإلكترونية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c1cd851e4336.30668867_jliofkqnpmehg.jpg width=100 align=left border=0>

تباحثت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب مع وفد عن مجمع آرو للإلكترونيات، المختصّ في تقديم خدمات وتوفير الدعم الفني والتصميم الهندسي والمكوّنات الإلكترونية المتطورة الضرورية للمؤسسات الصناعية، إمكانية إنجاز مشروع في الفترة القادمة يتمثّل في إحداث منصة لوجستية للمكوّنات الإلكترونية.



كما تمّت مناقشة الخطوات القادمة لتسهيل الإجراءات الإدارية والامتيازات التي توفّرها الوجهة التونسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية على غرار الصناعات الإلكترونية للمؤسسات المصدّرة كليا، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

