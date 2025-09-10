Babnet   Latest update 18:41 Tunis

رئيسة الحكومة تتباحث مع الرئيس المصري سبل تعزيز العلاقات الثنائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c1a4e2dce879.34548030_kepojnqfmglhi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 17:18
      
(مبعوثة وات/ذكرى عبيدي)- تباحثت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، في لقاء جمعها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم بقصر الاتحادية في القاهرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي.
وأكد الطرفان بالمناسبة، على أهمية استمرار تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة مع انعقاد الدورة الـ 18 للجنة العليا المشتركة في القاهرة، باعتبارها منصة استراتيجية لتعميق أواصر التعاون واستكشاف آفاق جديدة للتكامل، لا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين


كما تبادلا وجهات النظر بشأن قضايا اقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك ، مشددين بالمناسبة على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين البلديين لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والعمل المشترك لتسوية الأزمات الاقليمية.

و تم الاتفاق أيضا على تشجيع القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في القارة الإفريقية، بما يعزز الحضور التونسي والمصري في محيطهما الإقليمي
من جهة أخرى أشاد السيسي بما يبذله رئيس الجمهورية من جهود حثيثة في قيادة عملية الإصلاح وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية العادلة في تونس ، وحمل رئيسة الحكومة إبلاغ دعوة إلى الرئيس قيس سعيد للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر خلال شهر نوفمبر 2025،
كما أعربت رئيسة الحكومة بعد أن نقلت للرئيس السيسي، أصدق عبارات المودة والتقدير من رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تطلعه لاستقباله في زيارة رسمية إلى تونس.
وللاشارة فقد حلت رئيسة الحكومة، صباح اليوم الأربعاء بمطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد للاشراف على أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية يومي 10 و11 سبتمبر 2025
و حظيت باستقبال رسمي بمطار القاهرة من قبل نظيرها المصري رئيس مجلس الوزراء متولي مدبولي وبحضور سفير تونس بمصر محمد بن يوسف وعدد من الوزراء المصريين


