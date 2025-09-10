رئيسة الحكومة تتباحث مع الرئيس المصري سبل تعزيز العلاقات الثنائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c1a4e2dce879.34548030_kepojnqfmglhi.jpg width=100 align=left border=0>

(مبعوثة وات/ذكرى عبيدي)- تباحثت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، في لقاء جمعها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم بقصر الاتحادية في القاهرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد الطرفان بالمناسبة، على أهمية استمرار تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة مع انعقاد الدورة الـ 18 للجنة العليا المشتركة في القاهرة، باعتبارها منصة استراتيجية لتعميق أواصر التعاون واستكشاف آفاق جديدة للتكامل، لا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين



