مدينة دوز تحتضن الدورة ال57 للمهرجان الدولي للصحراء من 25 الى 28 ديسمبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/676e48dce759c1.75835854_kognmifqhlpej.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر، أن تنظم جمعية المهرجان الدولي للصحراء، بمدينة دوز من ولاية قبلي، من 25 الى 28 ديسمبر المقبل، الدورة ال57 للمهرجان الدولي للصحراء .



ويعد هذا المهرجان من أقدم التظاهرات الثقافية في تونس وهو مناسبة سنوية للاحتفال بالثقافة الصحراوية والحياة البدوية ويعكس خصوصية المنطقة وثراءها التراثي .

