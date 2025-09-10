Babnet   Latest update 14:06 Tunis

مدينة دوز تحتضن الدورة ال57 للمهرجان الدولي للصحراء من 25 الى 28 ديسمبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/676e48dce759c1.75835854_kognmifqhlpej.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 13:46
      
من المنتظر، أن تنظم جمعية المهرجان الدولي للصحراء، بمدينة دوز من ولاية قبلي، من 25 الى 28 ديسمبر المقبل، الدورة ال57 للمهرجان الدولي للصحراء .

ويعد هذا المهرجان من أقدم التظاهرات الثقافية في تونس وهو مناسبة سنوية للاحتفال بالثقافة الصحراوية والحياة البدوية ويعكس خصوصية المنطقة وثراءها التراثي .



ويتضمن البرنامج معارض اقتصادية وتجارية وسهرات فنية وتراثية اضافة الى ندوات علمية وعروض لسباقات الخيول التي تعكس روح المنافسة والفروسية الى جانب عروض فلكلورية ولوحات فنية تحاكي تاريخ الصحراء التونسية.

وسيكون الجمهور على موعد مع السهرات الفنية بمشاركة عدد من الفنانين والضيوف من تونس ومن مختلف أنحاء العالم الى جانب عروض تنشيطية للاطفال والعائلات .


الأربعاء 10 سبتمبر 2025 | 18 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:36
15:51
12:23
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 58
