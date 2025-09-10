مدينة دوز تحتضن الدورة ال57 للمهرجان الدولي للصحراء من 25 الى 28 ديسمبر المقبل
من المنتظر، أن تنظم جمعية المهرجان الدولي للصحراء، بمدينة دوز من ولاية قبلي، من 25 الى 28 ديسمبر المقبل، الدورة ال57 للمهرجان الدولي للصحراء .
ويعد هذا المهرجان من أقدم التظاهرات الثقافية في تونس وهو مناسبة سنوية للاحتفال بالثقافة الصحراوية والحياة البدوية ويعكس خصوصية المنطقة وثراءها التراثي .
ويتضمن البرنامج معارض اقتصادية وتجارية وسهرات فنية وتراثية اضافة الى ندوات علمية وعروض لسباقات الخيول التي تعكس روح المنافسة والفروسية الى جانب عروض فلكلورية ولوحات فنية تحاكي تاريخ الصحراء التونسية.
وسيكون الجمهور على موعد مع السهرات الفنية بمشاركة عدد من الفنانين والضيوف من تونس ومن مختلف أنحاء العالم الى جانب عروض تنشيطية للاطفال والعائلات .
