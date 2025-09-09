Babnet   Latest update 20:54 Tunis

وفد رسمي إيفواري يؤدّي زيارة إلى الديوان الوطني للحماية المدنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c073ca42af61.40672624_ipqeohnjgmlkf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 19:35 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أدّى وفد رسمي إيفواري، يضم 18 إطارا من مختلف المؤسسات الفاعلة في مجال الإنذار المبكر بساحل العاج، زيارة إلى الديوان الوطني للحماية المدنية، للاطلاع على التجربة التونسية الرائدة في مجالي الحماية المدنية ونظم الإنذار المبكر، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين التونسي والإيفواري في مجال الحماية المدنية.

وتندرج هذه الزيارة، في إطار استراتيجية الحماية المدنية التونسية الرامية إلى الانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي، وتكريس ثقافة الوقاية والتصرف الفعّال في الكوارث من خلال الشراكات وتبادل التجارب الناجحة، وفق بلاغ نشره اليوم الاثنين، المتحدّث الرسمي باسم الحماية المدنيّة.



وتم بالمناسبة تنظيم سلسلة من العروض الفنية والعلمية، بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية بحدائق قرطاج، تم خلالها استعراض آليات العمل المتبعة في إدارة الكوارث والتدخل السريع وأنظمة الإنذار المبكر المعتمدة للحدّ من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وذلك باشراف المدير العام للديوان عبد الصمد بنجدو وبحضور عدد من الإطارات السامية للحماية المدنية التونسية.

كما تم تقديم عرض مفصّل حول مهام ومشمولات الحماية المدنية، وطرق التنسيق بين مختلف المتدخلين في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى البرامج التكوينية التي تعتمدها تونس في تكوين أعوان وضباط الحماية المدنية.

وأبدى أعضاء الوفد الإيفواري اهتماما كبيرا بالتجربة التونسية، خاصة في ما يتعلق باستعمال التكنولوجيات الحديثة في التنبّه المبكر وإدارة الأزمات، معبّرين عن رغبتهم في دعم التعاون الثنائي في هذا المجال وتبادل الخبرات بين الجانبين، من خلال إبرام إتفاقية شراكة وتنظيم دورات تكوينية وزيارات ميدانية مستقبلية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314559


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 | 17 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:38
15:52
12:24
05:57
04:28
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet38°
25° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-25
30°-24
31°-23
30°-23
31°-22
  • Avoirs en devises
    25291,4

  • (09/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40998 DT        1$ =2,90889 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/09)   818,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    