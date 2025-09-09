وفد رسمي إيفواري يؤدّي زيارة إلى الديوان الوطني للحماية المدنية
أدّى وفد رسمي إيفواري، يضم 18 إطارا من مختلف المؤسسات الفاعلة في مجال الإنذار المبكر بساحل العاج، زيارة إلى الديوان الوطني للحماية المدنية، للاطلاع على التجربة التونسية الرائدة في مجالي الحماية المدنية ونظم الإنذار المبكر، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين التونسي والإيفواري في مجال الحماية المدنية.
وتندرج هذه الزيارة، في إطار استراتيجية الحماية المدنية التونسية الرامية إلى الانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي، وتكريس ثقافة الوقاية والتصرف الفعّال في الكوارث من خلال الشراكات وتبادل التجارب الناجحة، وفق بلاغ نشره اليوم الاثنين، المتحدّث الرسمي باسم الحماية المدنيّة.
وتم بالمناسبة تنظيم سلسلة من العروض الفنية والعلمية، بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية بحدائق قرطاج، تم خلالها استعراض آليات العمل المتبعة في إدارة الكوارث والتدخل السريع وأنظمة الإنذار المبكر المعتمدة للحدّ من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وذلك باشراف المدير العام للديوان عبد الصمد بنجدو وبحضور عدد من الإطارات السامية للحماية المدنية التونسية.
كما تم تقديم عرض مفصّل حول مهام ومشمولات الحماية المدنية، وطرق التنسيق بين مختلف المتدخلين في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى البرامج التكوينية التي تعتمدها تونس في تكوين أعوان وضباط الحماية المدنية.
وأبدى أعضاء الوفد الإيفواري اهتماما كبيرا بالتجربة التونسية، خاصة في ما يتعلق باستعمال التكنولوجيات الحديثة في التنبّه المبكر وإدارة الأزمات، معبّرين عن رغبتهم في دعم التعاون الثنائي في هذا المجال وتبادل الخبرات بين الجانبين، من خلال إبرام إتفاقية شراكة وتنظيم دورات تكوينية وزيارات ميدانية مستقبلية.
