وفد رسمي إيفواري يؤدّي زيارة إلى الديوان الوطني للحماية المدنية

أدّى وفد رسمي إيفواري، يضم 18 إطارا من مختلف المؤسسات الفاعلة في مجال الإنذار المبكر بساحل العاج، زيارة إلى الديوان الوطني للحماية المدنية، للاطلاع على التجربة التونسية الرائدة في مجالي الحماية المدنية ونظم الإنذار المبكر، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين التونسي والإيفواري في مجال الحماية المدنية.



وتندرج هذه الزيارة، في إطار استراتيجية الحماية المدنية التونسية الرامية إلى الانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي، وتكريس ثقافة الوقاية والتصرف الفعّال في الكوارث من خلال الشراكات وتبادل التجارب الناجحة، وفق بلاغ نشره اليوم الاثنين، المتحدّث الرسمي باسم الحماية المدنيّة.

