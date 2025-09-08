Babnet   Latest update 18:39 Tunis

استعدادا لبطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: المنتخب التونسي ينهزم وديا امام نظيره الكوري 3-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 17:50
      
 انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة امام نظيره الكوري بنتيجة 1-3 (25-20 و17-25 و18-25 و19-25) في المباراة الودية التي جرت اليوم الاثنين بالفليبين في اطار الاستعداد لبطولة العالم المقررة من 12 الى 28 سبتمبر الجاري.
ويخوض السداسي التونسي غدا الثلاثاء اختبارا وديا ثانيا ضد المنافس ذاته بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.


ويستهل زملاء خالد بن سليمان مشاركتهم في المونديال بمواجهة منتخب البلد المنظم الفليبين يوم الجمعة 12 سبتمبر انطلاقا من الساعة 11 بتوقيت تونس ضمن منافسات المجموعة الاولى وذلك قبل ملاقاة منتخب ايران في الجولة الثانية يوم الثلاثاء 16 سبتمبر بداية من الساعة 6.30 صباحا على ان يختتموا الدور الاول بمواجهة منتخب مصر يوم الخميس 18 من الشهر نفسه انطلاقا من الساعة 6.30 صباحا.

وكان المدرب الايطالي كاميلو بلاتشيفي وجه الدعوة ل14 لاعبا للمشاركة في هذا المونديال وهم كالاتي : خالد بن سليمان - حمزة نقة - احمد القاضي - الياس قرامصلي - وليد بكور - الطيب القربصلي - محمد ريدان - علي بانغي - اسامة بن رمضان - حمزة حفيظ - أشرف بوعزيز - سليم المباركي - أحمد بوصباح - مهدي بن طاهر.


