والى بنزرت يؤكد الاستعداد للموسم الدراسى وجميع الاستحقاقات الكبرى

اكد والي بنزرت سالم بن يعقوب ان ولاية بنزرت اتمت كافة الاستعدادات اللوجستية الواجبة لانجاح العودة المدرسية والجامعية بالجهة كما بقية الاستحقاقات الكبرى التنموية منها وغيرها.



وأضاف بن يعقوب خلال استقباله الفريق الصحفي لوكالة تونس افريقيا للانباء الذي يؤدي زيارة عمل الى ولاية بنزرت في اطار برنامج " اضواء على الجهات" انه تم في اطار انجاح العودة المدرسية والجامعية تفعيل اعمال المجلس الجهوي للتربية ونظيراته المحلية على مستوى 14 معتمدية.



واشار الى انه تم الابقاء على اجتماعات تلك المجالس مفتوحة الى حين تامين كل ظروف العودة الدراسية للتلاميذ والطلبة والاطارات التربوية والإدارية ، من خلال تهيئة الفضاءات المدرسية والمعاهد الثانوية بالتعاون مع جميع الهياكل والمصالح الرسمية والمؤسسساتية وأيضا مكونات المجتمع المدني الهادف .وشدد والي بنزرت على اهمية المرحلة الحالية القائمة على مسار" البناء والتشييد" وفق مقاربة رئيس الجمهورية قيس سعيد وعلى رمزية يوم 15 اكتوبر لتونس ولولاية بنزرت.وأكد بن يعقوب في اجابته على سؤال يتعلق بمستقبل ولاية بنزرت ضمن المخطط التنموي 2026- 2030 على ان الولاية ستركز على عدة مجالات من بينها ايلاء عناية خاصة بالمعتمديات ذات الأولوية ومنها معتمديات جومين وسجنان وغزالة وبنزرت الجنوبية ، وبالتالي القطع مع مختلف مظاهر التفاوت الجهوي وذلك في اطار اشمل ومنخرط في مسار إقليمي جهوي ووطني .ومن جهة أخرى لاحظ والي بنزرت ان جميع مصالح الدولة بالجهة تعمل على تطوير المجال الصحي من خلال التقدم في انجاز المستشفيات على غرار قسم التوليد بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة الذي يجري استكمال اعمال تهيئته وتجديده باعتمادات توازي 16 مليون دينار وكذلك بقية المستشفيات المحلية والوحدات الاستعجالية، علاوة على ايلاء الاهتمام بالجانب الثقافي في ولاية بنزرت من خلال التعاون مع وزارة الشؤون الثقافية لاعادة تهيئة قصر المؤتمرات بما يمثله من رمزية تراثية ووطنية وثقافية وسياحية واحيائه من جديد.وتناول اللقاء بحضور ثلة من ممثلي مختلف الهياكل والمصالح الجهوية والمحلية ومركز الولاية ابرز مظاهر التنمية والمشاريع العمومية المنجزة والمتواصلة والمبرمجة بالجهة في جميع المجالات، الى جانب الخصائص الطبيعية والاستراتيجية المميزة للولاية، جدد خلالها والي بنزرت التأكيد على تثمين الجهة لهكذا مبادرات إعلامية ودعمه الشخصي وبقية المصالح مع توفير كل أسباب النجاح للبرنامج وتهيئة جميع الظروف للفريق الصحفي لاداء واجبه وعمله في كنف الاريحية والنجاح .يشار الى ان الفريق الصحفي لوكالة تونس افريقيا للانباء يزور ولاية بنزرت من 8 الى 13 سبتمبر 2025 لاجراء حوارات ومنتوجات اعلامية سيتم بثها على شكل برقيات وفيديوهات حول مختلف مظاهر التنمية الجهوية والمحلية .