المصارعان بن تليلي والعياشي يمثلان تونس في بطولة العالم 2025 بكرواتيا

ستكون تونس ممثلة في بطولة العالم للمصارعة التي ستقام بالعاصمة الكرواتية زغرب من 13 الى 21 سبتمبر الجاري بالثنائي خير الدين بن تليلي (70 كلغ مصارعة حرة) وشهرزاد العياشي (50 كلغ مصارعة نسائية) حسب ما افادت المديرة الفنية للجامعة التونسية للمصارعة ريم قرام "وات" اليوم الاثنين.



وأشارت قرام الى ان اسباب لوجستية تتعلق بإشكاليات منح التأشيرة منعت المصارعة شهد الجلجلي من مرافقة زميليها الى العاصمة الكرواتية لتمثيل المنتخب التونسي الذي تقوده المدربة الوطنية مروى العامري في بطولة العالم.

