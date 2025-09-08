Babnet   Latest update 13:45 Tunis

المصارعان بن تليلي والعياشي يمثلان تونس في بطولة العالم 2025 بكرواتيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68beae3938c676.44531682_hiefgqpjnkmol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 08 Septembre 2025
      
ستكون تونس ممثلة في بطولة العالم للمصارعة التي ستقام بالعاصمة الكرواتية زغرب من 13 الى 21 سبتمبر الجاري بالثنائي خير الدين بن تليلي (70 كلغ مصارعة حرة) وشهرزاد العياشي (50 كلغ مصارعة نسائية) حسب ما افادت المديرة الفنية للجامعة التونسية للمصارعة ريم قرام "وات" اليوم الاثنين.

وأشارت قرام الى ان اسباب لوجستية تتعلق بإشكاليات منح التأشيرة منعت المصارعة شهد الجلجلي من مرافقة زميليها الى العاصمة الكرواتية لتمثيل المنتخب التونسي الذي تقوده المدربة الوطنية مروى العامري في بطولة العالم.

وكان الثنائي بن تيليلي والعياشي تحول الى العاصمة الكرواتية منذ 4 سبتمبر الجاري وهو يخضع حاليا الى تربّص تحضيري استعدادا للمونديال.

وتابعت قرام ان النخبة الوطنية تنتظرها استحقاقات هامة في الفترة القادمة ومن ابرزها بطولة العالم للفئة العمرية دون 23 سنة من 20 الى 27 اكتوبر بصربيا ودورة الالعاب الاسلامية التي ستقام خلال شهر نوفمبر بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تعد على حد تعبيرها فرصة تجمع اهم المنتخبات العريقة في رياضة المصارعة في العالم على غرار ايران وتركيا واذرابيدجان واوزباكستان.


