بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: المنتخب التونسي يواجه كوريا يومي 8 و 9 سبتمبر وديا

Publié le Dimanche 07 Septembre 2025 - 14:23
      
في إطار تحضيراته لمنافسات بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر المقرّرة في الفيلبين من 12 إلى 28 سبتمبر 2025، يخوض المنتخب التونسي للكرة الطائرة مباراتين وديّتين أمام نظيره الكوري الجنوبي يومي 8 و9 سبتمبر الجاري.

ويستهلّ زملاء خالد بن سليمان مشاركتهم في الدور الأول ضمن المجموعة الأولى بمواجهة منتخب الفيلبين المنظم يوم الجمعة 12 سبتمبر على الساعة 11:00 بتوقيت تونس، قبل أن يلتقوا منتخب إيران يوم الثلاثاء 16 سبتمبر بداية من الساعة 06:30 صباحا، على أن يختتم المنتخب التونسي الدور الأول بمواجهة المنتخب المصري يوم الخميس 18 سبتمبر في التوقيت نفسه.



وكان المدرب الإيطالي كاميلو بلاتشي قد وجّه الدعوة إلى 14 لاعبا للمشاركة في هذا المونديال، وهم:
خالد بن سليمان – حمزة نقة – أحمد القاضي – إلياس قرامصلي – وليد بكور – الطيب القربصلي – محمد ريدان – علي بانغي – أسامة بن رمضان – حمزة حفيظ – أشرف بوعزيز – سليم المباركي – أحمد بوصباح – مهدي بن طاهر.

يُذكر أنّ البعثة التونسية غادرت يوم 4 سبتمبر الجاري إلى الفيلبين استعدادًا للمشاركة في البطولة العالمية.


