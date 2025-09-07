بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: المنتخب التونسي يواجه كوريا يومي 8 و 9 سبتمبر وديا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd884342b892.93560189_gphijeolqknfm.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار تحضيراته لمنافسات بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر المقرّرة في الفيلبين من 12 إلى 28 سبتمبر 2025، يخوض المنتخب التونسي للكرة الطائرة مباراتين وديّتين أمام نظيره الكوري الجنوبي يومي 8 و9 سبتمبر الجاري.



ويستهلّ زملاء خالد بن سليمان مشاركتهم في الدور الأول ضمن المجموعة الأولى بمواجهة منتخب الفيلبين المنظم يوم الجمعة 12 سبتمبر على الساعة 11:00 بتوقيت تونس، قبل أن يلتقوا منتخب إيران يوم الثلاثاء 16 سبتمبر بداية من الساعة 06:30 صباحا، على أن يختتم المنتخب التونسي الدور الأول بمواجهة المنتخب المصري يوم الخميس 18 سبتمبر في التوقيت نفسه.

