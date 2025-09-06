وديًّا: الاتحاد المنستيري يتفوّق على مستقبل قابس... وتعادل بين اتحاد بن قردان وأمل بوشمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ef127bed2496.41093854_iokjpefhgqnml.jpg width=100 align=left border=0>

واصل الاتحاد الرياضي المنستيري تحضيراته لمنافسات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث حقق اليوم السبت فوزًا وديًا على حساب ضيفه مستقبل قابس بنتيجة (2 – 0) في المباراة التي احتضنها ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.



وسجّل ثنائية الاتحاد كلّ من مالكوم الحميدي في الدقيقة 78 وعدنان اليعقوبي في الدقيقة 88. ويحتل فريق الاتحاد المنستيري المرتبة السادسة في الترتيب العام برصيد 6 نقاط بعد أربع جولات، فيما يأتي مستقبل قابس في المركز التاسع بـ5 نقاط.

