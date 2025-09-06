Babnet   Latest update 21:14 Tunis

وديًّا: الاتحاد المنستيري يتفوّق على مستقبل قابس... وتعادل بين اتحاد بن قردان وأمل بوشمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ef127bed2496.41093854_iokjpefhgqnml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 20:12
      
واصل الاتحاد الرياضي المنستيري تحضيراته لمنافسات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث حقق اليوم السبت فوزًا وديًا على حساب ضيفه مستقبل قابس بنتيجة (2 – 0) في المباراة التي احتضنها ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

وسجّل ثنائية الاتحاد كلّ من مالكوم الحميدي في الدقيقة 78 وعدنان اليعقوبي في الدقيقة 88. ويحتل فريق الاتحاد المنستيري المرتبة السادسة في الترتيب العام برصيد 6 نقاط بعد أربع جولات، فيما يأتي مستقبل قابس في المركز التاسع بـ5 نقاط.



وفي لقاء ودي آخر بملعب جربة ميدون، انتهت مواجهة الاتحاد الرياضي ببن قردان وأمل بوشمة بالتعادل (1 – 1). أحرز إياد الحاج خليفة هدف الاتحاد، بينما سجّل ياسين بوعبيد هدف التعديل لأمل بوشمة.

يُذكر أنّ اتحاد بن قردان يحتل المرتبة الثامنة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 5 نقاط، وسيستضيف يوم السبت 13 سبتمبر الجاري النادي الرياضي البنزرتي لحساب الجولة الخامسة. من جانبه، يستهل أمل بوشمة مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة الثانية) يوم الأحد 21 سبتمبر بملاقاة قوافل قفصة بالملعب البلدي ببئر بورقبة.

سبورتينغ بن عروس يفوز وديا على هلال الرديف 3-1

فاز نادي سبورتينغ بن عروس على الهلال الرياضي بالرديف بنتيجة 3-1 خلال المواجهة الودية التي جمعت الفريقين اليوم السبت.
ويستهل سبورتينغ بن عروس منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يوم السبت 20 سبتمبر الجاري باستقبال محيط قرقنة، في حين يستهل هلال الرديف منافسات المجموعة الثانية يوم الاحد 21 سبتمبر بمواجهة نسر جلمة خارج قواعده.


السبت 06 سبتمبر 2025 | 14 ربيع الأول 1447
Indicateurs
