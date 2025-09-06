هيئة السوق المالية تدعو المستثمرين الى توخي اقصى درجات الحذر ازاء اي عرض استثماري مغر

<img src=http://www.babnet.net/images/6/comptable.jpg width=100 align=left border=0>

دعت هيئة السوق المالية، السبت، المستثمرين الى توخي اقصى درجات الحيطة والحذر ازاء اي عرض استثماري مغر، خاصة اذا كان يتضمن وعودا بتحقيق عوائد مرتفعة على نحو غير مالوف

وشددت الهيئة في بلاغ صادر عنها، على وجوب اتخاذ المستثمرين لقراراتهم الاستثمارية عن دراية والمام

واوصت باعتماد قواعد اليقظة الضرورية قبل الاقدام على اي توظيف، مذكرة في هذا الصدد، بعدم امكانية تحقيق مردودية مرتفعة دون التعرض الى مستوى مرتفع من المخاطر

