هيئة الصيادلة تدعم الاجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق حول المنظومة الدوائية وتؤكد أهمية تجسيدها على أرض الواقع

وأشار المجلس إلى أنه من بين مخرجات المجلس الوزاري تطوير منصة رقمية تهدف إلى متابعة تزويد السوق الوطنية بالأدوية، بما يتيح رصد النقص الحاصل أو المرتقب والعمل على تداركه بصفة استباقية، وذلك في إطار مقاربة تقوم على الشفافية والنجاعة، مذكرا ب"مساهمته الفعّالة من خلال فكرة اقتراح وتطوير هذه المنصة ووضعها على ذمة الهياكل المعنية".وأثنى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة على العمل الذي يقوم به الصيادلة لتأمين تزويد المرضى بالدواء في جميع أنحاء البلاد رغم الصعوبات القائمة، داعيا جميع المتدخلين في المنظومة الصحية إلى العمل الجاد والمسؤول على ترشيد التصرف في استعمال الدواء في كل مراحله مع تحميل كل طرف لمسؤولياته في إطار من التعاون والتكامل، بعيداً عن أي تجاذبات أو تصريحات لا تخدم المصلحة الفضلى للمريض والمجتمع، وفق ذات البلاغ.يذكر أن المجلس الوزاري المضيق المنعقد باشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، كان قد أوصى بتعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية وتكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها بالاضافة الى متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون.كما أقرّ المجلس احداث اليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها، والتقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية "AMM" التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس فضلا عن مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض.