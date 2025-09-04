Babnet   Latest update 16:37 Tunis

بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: المنتخب التونسي يشد الرحال اليوم الى الفليبين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Septembre 2025 - 15:10 قراءة: 0 د, 41 ث
      
يشدّ المنتخب التونسي مساء اليوم الخميس الرحال الى الفليبين لخوض منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر التي ستقام من 12 الى 28 سبتمبر الجاري.

ويستهل زملاء خالد بن سليمان مشاركتهم ضمن المجموعة الاولى بمواجهة منتخب البلد المنظم الفليبين يوم الجمعة 12 سبتمبر انطلاقا من الساعة 11 بتوقيت تونس قبل ملاقاة منتخب ايران في الجولة الثانية يوم الثلاثاء 16 سبتمبر بداية من الساعة 6.30 صباحا على ان يختتموا الدور الاول بمواجهة منتخب مصر يوم الخميس 18 من الشهر نفسه انطلاقا من الساعة 6.30 صباحا.



وكان المدرب الايطالي كاميلو بلاتشيفي وجه الدعوة ل14 لاعبا للمشاركة في هذا المونديال وهم كالاتي : خالد بن سليمان - حمزة نقة - احمد القاضي - الياس قرامصلي - وليد بكور - الطيب القربصلي - محمد ريدان - علي بانغي - اسامة بن رمضان - حمزة حفيظ - أشرف بوعزيز - سليم المباركي - أحمد بوصباح - مهدي بن طاهر.


