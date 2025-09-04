بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: المنتخب التونسي يشد الرحال اليوم الى الفليبين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

يشدّ المنتخب التونسي مساء اليوم الخميس الرحال الى الفليبين لخوض منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر التي ستقام من 12 الى 28 سبتمبر الجاري.



ويستهل زملاء خالد بن سليمان مشاركتهم ضمن المجموعة الاولى بمواجهة منتخب البلد المنظم الفليبين يوم الجمعة 12 سبتمبر انطلاقا من الساعة 11 بتوقيت تونس قبل ملاقاة منتخب ايران في الجولة الثانية يوم الثلاثاء 16 سبتمبر بداية من الساعة 6.30 صباحا على ان يختتموا الدور الاول بمواجهة منتخب مصر يوم الخميس 18 من الشهر نفسه انطلاقا من الساعة 6.30 صباحا.

