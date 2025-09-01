Babnet   Latest update 20:18 Tunis

نادي آوغسبورغ الألماني يتعاقد مع اللاعب التونسي اسماعيل الغربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5e8709f2a76.37523507_eflgkiophqnmj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 19:38
      
أعلن نادي آوغسبورغ الألماني اليوم الاثنين التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي اسماعيل الغربي على سبيل الإعارة من نادي براغا البرتغالي مع خيار الشراء.
ويشغل اسماعيل الغربي صاحب الـ 21 عاما خطة مهاجم جناح أيسر وسبق له اللعب لفائدة باريس سان جيرمان الفرنسي وملعب لوزان أوشي السويسري.
يذكر أنّ نادي آوغسبورغ يحتل المركز السابع في جدول ترتيب البطولة الألمانية "البوندسليغا" برصيد 3 نقاط وذلك بعد مضي جولتين.

وتجدر الاشارة الى ان اسماعيل الغربي من بين اللاعبين الذين وجه لهم المدرب سامي الطرابلسي الدعوة للمشاركة في لقاءي ليبيريا وغينيا الاستوائية في اطار تصفيات المونديال.


