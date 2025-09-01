Babnet   Latest update 18:32 Tunis

زغوان: القيام بـ1146 زيارة مراقبة ورفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر أوت الماضي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ec917145cc503.03073855_gljenkqipfohm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Septembre 2025
      
قامت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية زغوان، خلال شهر أوت المنقضي، بـ1146 زيارة تفقد شملت الأسواق الأسبوعية والبلدية ومختلف المحلات والفضاءات التجارية بالجهة، وأسفرت عن رفع 163 مخالفة اقتصادية.
وأفادت رئيسة مصلحة المنافسة بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات سلوى حمدي صحفي "وات" في هذا الإطار، أن المخالفات المرفوعة شملت الخضر والغلال بـ51 مخالفة والمواد الغذائية بـ35 مخالفة ومحلات شحن الهواتف الجوالة بـ11 مخالفة ومثلها بالمقاهي والمطاعم و14 مخالفة في قطاع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك.
وأشارت إلى أن 129 من جملة المخالفات المسجلة كانت من أجل الفوترة وعدم إشهار الأسعار والترفيع فيها و32 مخالفة تتعلق بالمترولوجيا، وأبرزت أنّ غياب المحجوزات وتقلصها في الفترة الأخيرة ناتج عن توفر المواد الأساسية بالخصوص، مما ساهم في تراجع العمليات الاحتكارية والممارسات التجارية الملتوية، إلى جانب تشديد الرقابة الديوانية والأمنية على مسالك التهريب وفق تقديرها.


