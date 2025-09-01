مجالس الأقاليم تسلم مخططاتها إلى وزارة الإقتصاد والتخطيط
انتظم يوم الإثنين 01 سبتمبر 2025 بوزارة الإقتصاد والتخطيط لقاء تم خلاله تسليم مخططات مجالس الأقاليم مرفوقة بمشاريع المخططات الجهوية والمحلية.
ووفق بلاغ الوزارة أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على هذا اللقاء بحضور رؤساء وأعضاء مجالس الأقاليم الخمسة وثلة من إطارات الوزارة وهياكل التنمية الجهوية الذين ساهموا في مسار المرافقة والتأطير على امتداد فترة الإعداد، محليًا وجهويًا وإقليميًا.
ويأتي هذا اللقاء تتويجًا لمرحلة هامة في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 وتجسيمًا لـالمبادئ الدستورية ذات العلاقة بتكريس حق المواطن في المشاركة في رسم المخططات بما يضمن تكافؤ الفرص بين كل الفئات والجهات، وذلك باعتماد منهج تصاعدي.
كما يأتي هذا اللقاء في إطار تجسيم مقتضيات منشور رئيسة الحكومة الخاص بـمنهجية ورزنامة إعداد المخطط.
وفي كلمته بالمناسبة، نوه سمير عبد الحفيظ بجهود كافة الأطراف التي ساهمت في أشغال الإعداد على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي، مشيدًا بما تحلى به الجميع من حس وطني وروح عالية من المسؤولية ما ساهم في إنجاح أعمال كافة المراحل في الآجال المحددة.
وأعرب الوزير في ذات السياق عن ارتياحه لما شهدته مراحل الإعداد من مشاركة واسعة وفعالة، مشاركة تعكس الانخراط الجاد في مسار البناء والتشييد ورسم الخيارات الكفيلة بالاستجابة لتطلعات التونسيين لتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وعادلة.
وبيّن سمير عبد الحفيظ أنّ لقاء اليوم هو تتويج لمرحلة هامة من العمل الجاد والدؤوب، وهو في نفس الوقت إعلان لدخول مرحلة جديدة لا تقل أهمية، باعتبار ما تقتضيه من جهود فنية لإنجاح عمليات التأليف والمقاربة بين مقترحات المجالس والأعمال على المستوى الوطني، في اتجاه صياغة مشروع مخطط مع نهاية السنة الجارية يستجيب لـانتظارات المواطنين ويؤسس لـرؤية تنموية متناسقة ومتضامنة تحقق النماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي في إطار وحدة الدولة وإمكانياتها المالية.
