الأهلي المصري ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب الاسباني خوسيه ريفيرو

أعلن الأهلي المصري اليوم الأحد عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الاسباني خوسيه ريفيرو بصفة ودية وذلك بسبب سوء النتائج.

وكان الأهلي المصري قد تعاقد مع خوسيه ريفيرو في 29 ماي الماضي بعقد كان من المقرر أن يمتد الى غاية 30 جوان 2027.

ولم يحقق خوسيه ريفيرو منذ توليه الاشراف على المقاليد الفنية للأهلي المصري سوى انتصار واحد و4 تعادلات مقابل هزيمتين آخرها أمس السبت أمام نادي بيراميدز بنتيجة 0 - 2 لحساب الجولة الخامسة من البطولة المصرية.

