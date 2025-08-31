الأهلي المصري ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب الاسباني خوسيه ريفيرو
أعلن الأهلي المصري اليوم الأحد عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الاسباني خوسيه ريفيرو بصفة ودية وذلك بسبب سوء النتائج.
وكان الأهلي المصري قد تعاقد مع خوسيه ريفيرو في 29 ماي الماضي بعقد كان من المقرر أن يمتد الى غاية 30 جوان 2027.
ولم يحقق خوسيه ريفيرو منذ توليه الاشراف على المقاليد الفنية للأهلي المصري سوى انتصار واحد و4 تعادلات مقابل هزيمتين آخرها أمس السبت أمام نادي بيراميدز بنتيجة 0 - 2 لحساب الجولة الخامسة من البطولة المصرية.
وكان الأهلي المصري يأمل بالتعاقد مع خوسيه ريفيرو أن يقوده الأخير الى تحقيق انجاز هام في مسابقة كأس العالم بالأندية، غير أنّه أخفق في تجاوز دور المجموعات في مجموعة ضمت انتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وأف سي بورتو البرتغالي.
يذكر أنّ خوسيه ريفيرو صاحب الـ 49 عاما كان قد درّب بعض الفرق الفنلندية على غرار آتش جي كي هلسنكي الفنلندي وأف سي انتر قبل أن يحقق نجاحا باهرا في ملاعب القارة السمراء مع فريق أورلندو بيراتس الجنوب افريقي في الفترة الممتدة بين 1 جويلية 2022 الى غاية 14 ماي 2025.
