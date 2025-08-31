Babnet   Latest update 20:59 Tunis

ركلة حرة مذهلة من سوبوسلاي تمنح ليفربول الفوز 1-صفر على أرسنال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b496f7b80853.16337611_mignojlekqhpf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 31 Août 2025 - 19:38 قراءة: 0 د, 44 ث
      
وجه ليفربول حامل اللقب ضربة مبكرة للموسم أمام غريمه أرسنال عندما فاز 1-صفر في الدوري الإنقليزي الممتاز لكرة القدم على استاد أنفيلد اليوم الأحد بفضل هدف دومينيك سوبوسلاي المذهل من ركلة حرة في الدقائق الأخيرة.

سجل سوبوسلاي هدف الفوز في الدقيقة 83 بعد خطأ مكلف من مارتن زوبيمندي ضد كورتيس جونز، ليطلق سوبوسلاي تسديدة من مسافة 25 ياردة ارتدت من القائم إلى داخل الشباك، مما جعل جماهير ليفربول تهتف "الأبطال!".

ومع فوز كلا الفريقين بمباراتيهما الافتتاحيتين، كانت مباراة اليوم فرصة لتحديد نغمة مبكرة للموسم، لكن يبدو أنها كانت تتجه نحو التعادل بدون أهداف في مباراة تم الترويج لها على أنها لقاء العمالقة.

وظن أوجو إيكيتيكي، المنضم إلى ليفربول في الصيف، أنه افتتح التسجيل في الشوط الثاني عندما سجل هدفا بعد أن أخطأ حارس المرمى ديفيد رايا في تقدير تسديدة فلوريان فيرتز. لكن تقنية حكم الفيديو المساعد أظهرت وجود تسلل على كودي خاكبو أثناء بناء الهجمة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314163


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 31 أوت 2025 | 8 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
15:59
12:27
05:50
04:19
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
41°-25
31°-24
30°-23
31°-22
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:59 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    