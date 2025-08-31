ركلة حرة مذهلة من سوبوسلاي تمنح ليفربول الفوز 1-صفر على أرسنال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b496f7b80853.16337611_mignojlekqhpf.jpg width=100 align=left border=0>

وجه ليفربول حامل اللقب ضربة مبكرة للموسم أمام غريمه أرسنال عندما فاز 1-صفر في الدوري الإنقليزي الممتاز لكرة القدم على استاد أنفيلد اليوم الأحد بفضل هدف دومينيك سوبوسلاي المذهل من ركلة حرة في الدقائق الأخيرة.



سجل سوبوسلاي هدف الفوز في الدقيقة 83 بعد خطأ مكلف من مارتن زوبيمندي ضد كورتيس جونز، ليطلق سوبوسلاي تسديدة من مسافة 25 ياردة ارتدت من القائم إلى داخل الشباك، مما جعل جماهير ليفربول تهتف "الأبطال!".

