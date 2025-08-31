عمليات القرعة على رئاسة المجالس المحلية والجهوية تسفر عن ترؤس 3 نساء لمجالس جهويّة و36 إمرأة لمجالس محلّية

أسفرت نتائج عمليات القرعة الدورية لتمثيل المجالس المحلية بمجالسها الجهوية و قرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي للفترة الممتدّة، من 5 سبتمبر إلى ديسمبر 2025، عن ترؤّس 3 نساء لمجالس جهويّة، وعضويّة 21 إمرأة للمجالس الجهوية، إضافة إلى ترؤّس 36 إمرأة لمجالس محلّية، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، محمّد التليلي المنصري.



وجرت، الأحد، بمختلف ولايات الجمهوريّة عمليّات القرعة الدورية لتمثيل المجالس المحلية بمجالسها الجهوية، وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية، ورئاسة المجلس الجهوي للفترة الممتدّة، من 5 سبتمبر إلى نوفمبر 2025، وذلك في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023، وعملا بأحكام الفصل 13 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية، وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية، والتداول عل رئاسة المجالس المحلية والجهوية كما تم تنقيحه بمقتضى القرار عدد01 لسنة 2025 المؤرخ في 20 جانفي 2025.



وتعلّقت عملية القرعة ب 24 هيئة فرعية وهي كلّ من أريانة والقصرين والقيروان والكاف والمنستير والمهدية وباجة وبن عروس وبنزرت وتطاوين وتوزر وتونس وجندوبة وزغوان وسليانة وسوسة وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس وقبلي وقفصة ومدنين ومنوبة ونابل.وأكّد المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، الأحد، أنّ عملية القرعة جرت ب24 إدارة فرعية، وبإشراف المديرين الجهويين وبتدعيم من موظفي الإدارة المركزيّة وأنّها لم تشهد أيّ شغور بأي مجلس من المجالس المحلية أو الجهوية على مستوى العضويّة، والرئاسة وأنّ النصاب كان مكتملا.وقال إنّ عدم تسجيل أي شغور يرجع إلى التنقيح، الذي أدخلته الهيئة، بخصوص عملية القرعة المتعلقة بتجديد عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية، والجهوية لتجاوز الصعوبات، التي تمّ التعرّض لها في الدورات السابقة على غرار اعتبار انّ الغياب ليس له أي تأثير على إجراء عملية القرعة الا في صورة التعبير الصريح عن عدم الرغبة في المشاركة.كما أكّد أنّ غدا، الإثنين، سيجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمصادقة على نتائج القرعة ومراسلة الجهات المعنيّة لأداء اليمين والانطلاق في اعمالهم للفترة الممتدّة من 5 سبتمبر وإلى ديسمبر 2025.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أدخلت، في قرارها عدد 1 لسنة 2025، تنقيحات على عملية القرعة المتعلقة بتجديد عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، بهدف إيجاد حلول لبعض الصعوبات التطبيقية ولتفادي حصول شغورات في عضوية المجالس الجهوية أو رئاسة هذه المجالس نتيجة عدم تقديم ترشحات أثناء عمليات القرعة السابقة للدورات النيابية المنقضية.يُشار إلى أنّ مرسوم عدد 10 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، قد أقرّ في الفصل 22 منه أن يقع التناوب على عضويّة المجلس الجهوي بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلّية، بالقرعة كلّ ثلاثة أشهر. ولا يشارك في القرعة عند التّناوب العضو، الذي مثّل المجلس المحلّي للمدّة السابقة.