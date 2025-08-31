الأولمبي الباجي يتعاقد مع اللاعب فراس المحضاوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b474c8d67764.80915461_lmpgjnehfiqok.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الأولمبي الباجي، اليوم الاحد، عن تعزيز صفوفه بالتعاقد مع اللاعب فراس المحضاوي لمدة ثلاث سنوات.

ويشغل فراس المحضاوي صاحب الـ 26 عاما خطة متوسط ميدان.

يذكر أنّ الأولمبي الباجي يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد نقطتين وذلك بعد مضي اربع جولات.