تايكواندو- الجائزة الكبرى للتحدي (موجو 2025) - التونسية شيماء التومي تنهي مشاركتها في المركز الرابع

انهت التونسية شيماء التومي (وزن اقل من 57 كلغ) مشاركتها في منافسات الجائزة الكبرى للتحدي للتايكواندو التي اقيمت بمدينة موجو الكورية من 28 الى 31 اوت الجاري عقب هزيمتها اليوم الاحد امام الامريكية فايث ديلون بجولتين لصفر.

وكانت التومي فازت في الدور نصف النهائي على البرازيلية ماريا كلارا باشيكو 2-1 كما تفوقت في ربع النهائي على الاسترالية ستايسيس هيمر بنتيجة 2-صفر بعد ازاحتها الفيتنامية تي اني تويات تران 2-صفر في ثمن النهائي والكازاخية ماريا سيفوستيانوفا 2-صفر في الدور الثاني.

ومن جهته، خرج التونسي معتز العيفاوي من الدور ال32 لمنافسات وزن +80 كلغ بخسارته أمام لاعب الفريق المحايد لارين فلاديسلاف بنتيجة جولتين لصفر.