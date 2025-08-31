معز الشرقي يشارك في بطولة اسطنبول للتحدي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67968dbf2f7511.62279919_mjqognlfikpeh.jpg width=100 align=left border=0>

يشارك لاعب التنس التونسي معز الشرقي في بطولة اسطنبول للتحدي التي تنطلق اليوم الأحد 31 أوت وتستمر الى غاية 7 سبتمبر المقبل.

وسيستهل معز الشرقي المصنف 165 عالميا مشواره بالتباري يوم الثلاثاء 2 سبتمبر مع الأردني عبد الله شلباية المصنف 351 عالميا لحساب الدور السادس عشر من البطولة.

يذكر أنّ معز الشرقي كان قد توّج يوم 23 أوت الجاري ببطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان وذلك بعدما توّج بتاريخ 3 اوت الجاري بدورة التحدي بمدينة بورتو بالبرتغال قبل ان يفوز بعدها بأسبوع بدورة المنستير.





ويتطلع معز الشرقي منذ أن تأهل الى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الى تحسين تصنيفه العالمي ودخول قائمة الـ 100 الأوائل والتي سبقه اليها مواطنه مالك الجزيري.