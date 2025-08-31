Babnet   Latest update 15:04 Tunis

الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تصدر دليلا مبسطا لحماية البيانات عبر التشفير على الحواسيب والهواتف الذكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b456280def13.35511448_mgilkpofjehnq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 31 Août 2025 - 15:02
      
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية مؤخرا عن إصدار دليل مبسط حول تشفير البيانات على الكمبيوترات الشخصية والهواتف الذكية، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز حماية المعطيات الشخصية وتأمين المعاملات وضمان سرية الاتصالات.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أنّ التشفير يُعد من أبرز الآليات التقنية لحماية المعلومات، حيث يقوم على تحويل البيانات من صيغة عادية إلى صيغة مشوشة غير قابلة للقراءة بالنسبة لأي طرف لا يمتلك مفتاح التشفير.



وبيّنت أنّ عملية التشفير تقوم على أربع عناصر أساسية:

* النص العادي: وهو الرسالة الأصلية مثل كلمة "مرحبا".
* خوارزمية التشفير: معادلة رياضية تحول النص العادي إلى صيغة غير مفهومة.
* المفتاح: رمز سري أشبه بكلمة المرور، يُستخدم لفك التشفير وإعادة المعلومة إلى وضعها الأصلي.
* النص المشفّر: النتيجة غير المقروءة التي لا يمكن فهمها دون امتلاك المفتاح الصحيح.

وأكدت الوكالة أنّ هذا الدليل متاح للعموم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، مشددة على أنّ اعتماد تقنيات التشفير يمثّل خطوة أساسية لحماية خصوصية المواطنين وتأمين بياناتهم من أي مخاطر أو اختراقات محتملة.


Babnet Latest update 15:04 Tunis

