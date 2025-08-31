الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تصدر دليلا مبسطا لحماية البيانات عبر التشفير على الحواسيب والهواتف الذكية
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية مؤخرا عن إصدار دليل مبسط حول تشفير البيانات على الكمبيوترات الشخصية والهواتف الذكية، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز حماية المعطيات الشخصية وتأمين المعاملات وضمان سرية الاتصالات.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أنّ التشفير يُعد من أبرز الآليات التقنية لحماية المعلومات، حيث يقوم على تحويل البيانات من صيغة عادية إلى صيغة مشوشة غير قابلة للقراءة بالنسبة لأي طرف لا يمتلك مفتاح التشفير.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أنّ التشفير يُعد من أبرز الآليات التقنية لحماية المعلومات، حيث يقوم على تحويل البيانات من صيغة عادية إلى صيغة مشوشة غير قابلة للقراءة بالنسبة لأي طرف لا يمتلك مفتاح التشفير.
وبيّنت أنّ عملية التشفير تقوم على أربع عناصر أساسية:
* النص العادي: وهو الرسالة الأصلية مثل كلمة "مرحبا".
* خوارزمية التشفير: معادلة رياضية تحول النص العادي إلى صيغة غير مفهومة.
* المفتاح: رمز سري أشبه بكلمة المرور، يُستخدم لفك التشفير وإعادة المعلومة إلى وضعها الأصلي.
* النص المشفّر: النتيجة غير المقروءة التي لا يمكن فهمها دون امتلاك المفتاح الصحيح.
وأكدت الوكالة أنّ هذا الدليل متاح للعموم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، مشددة على أنّ اعتماد تقنيات التشفير يمثّل خطوة أساسية لحماية خصوصية المواطنين وتأمين بياناتهم من أي مخاطر أو اختراقات محتملة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314152