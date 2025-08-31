الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تصدر دليلا مبسطا لحماية البيانات عبر التشفير على الحواسيب والهواتف الذكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b456280def13.35511448_mgilkpofjehnq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية مؤخرا عن إصدار دليل مبسط حول تشفير البيانات على الكمبيوترات الشخصية والهواتف الذكية، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز حماية المعطيات الشخصية وتأمين المعاملات وضمان سرية الاتصالات.



وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أنّ التشفير يُعد من أبرز الآليات التقنية لحماية المعلومات، حيث يقوم على تحويل البيانات من صيغة عادية إلى صيغة مشوشة غير قابلة للقراءة بالنسبة لأي طرف لا يمتلك مفتاح التشفير.

