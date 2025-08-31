هآرتس تكشف "بقية" تفاصيل خطة احتلال غزة

وكالات - كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن بقية تفاصيل خطة احتلال مدينة غزة تنفيذا لما طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.



وحسب هآرتس، سيسلم النازحون من مدينة غزة أرقاما بدلا من أسمائهم للتعامل معهم عند دخولهم معسكرات "سدي تيمان 2″ في محور موراغ (فيلادلفيا 2) جنوب رفح جنوبي قطاع غزة.



ممارسات نازية



وسيتم وضع عدد كبير من الخيام داخل المعسكرات، كما سيعمل عناصر الحراسة على سحب ومصادرة الهواتف من كافة السكان ومنع إجراء أي اتصالات أو تصوير.وإضافة إلى كل هذه الخطوات، سيعمل جيش الاحتلال -حسب الصحيفة- على منع دخول المنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية للمعسكرات.وقد تمتد فترة عمل هذه المعسكرات إلى 3 سنوات، ويشبهها مراقبون بالمعتقلات النازية التي طبقها أدولف هتلر ضد اليهود خلال الحكم النازي لألمانيا.كما تذكر هذه الممارسات بتشبيه مسؤولين إسرائيليين الفلسطينيين بالحيوانات، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إن من يقاتلونهم في غزة حيوانات بشرية.كما سبق وقال وزير التراث عميحاي إلياهو إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هو إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.إقامة مراكز تجميع: تشمل إنشاء مجمعات سكنية مؤقتة في جنوب القطاع مزودة بالخيام والمياه والعيادات والمساعدات الغذائية.الإخلاء الواسع: تنفيذ إخلاء واسع النطاق لمدينة غزة التي يقدر عدد سكانها الحاليين بأكثر من 800 ألف مدني، على أن يبدأ الإخلاء خلال أسبوعين تقريبا.التطويق والحصار: تطويق المدينة بالكامل وعزلها عن المناطق المحيطة بما في ذلك المخيمات المركزية ومنطقة المواصي، عبر إعادة فتح محور نتساريم وبدء مناورات برية لعزل المدينة عن بقية القطاع، بالتوازي مع استمرار عمليات الإخلاء.الاقتحام والاحتلال التدريجي: دخول القوات الإسرائيلية إلى المدينة بشكل متدرج مدعومة بغارات جوية مكثفة تهدف إلى السيطرة الكاملة على غزة، مع التركيز على فرض ضغوط إنسانية على النازحين وتنظيم عمليات التهجير القسري.ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة 63 ألفا و459 شهيدا، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة متعمدة أزهقت أرواح 339 شخصا، بينهم 124 طفلا.