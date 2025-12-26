Babnet   Latest update 15:30 Tunis

حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f3bfef2ce694.28441602_flnpihmekgojq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Decembre 2025
      

01 جانفي 2025

سياسة / اجتماع / تقاعد

صدور قرار من رئيس الحكومة، كمال المدّوري، مؤرّخ في 30 ديسمبر 2024، يتعلّق بضبط آجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية.


جهات / هجرة غير نظامية
إنقاذ 83 شخصًا وانتشال 27 جثّة إثر غرق مركبي هجرة غير نظامية يقلّان أفارقة من دول جنوب الصحراء، على بعد 3 أميال من سواحل العطايا بجزيرة قرقنة.

02 جانفي 2025

سياسة / مجلس نواب الشعب / المجلس الوطني للجهات والأقاليم
مكتب البرلمان يعقد اجتماعه الأوّل بتركيبته الجديدة ويحيل مشاريع قوانين إلى اللجان، من بينها مشروع قانون يتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة برئيس البرلمان وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.
ويتمتّع أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بنفس المنح ونظام التقاعد الممنوح لأعضاء مجلس نواب الشعب.

* 9 جانفي: مكتب مجلس الجهات والأقاليم يصادق على إحداث لجان فنية ويحيل أسئلة إلى عدد من الوزارات.
* 16 جانفي: لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي تصادقان، خلال جلسة مشتركة، على مشروع القانون المذكور في صيغته المعروضة.

03 جانفي 2025

سياسة / لجان
لجنة التشريع العام تعقد اجتماعها الأوّل لانتخاب مكتبها.
انتخاب مكتبي لجنة الحقوق والحريات ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.

7 جانفي
لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تواصل النظر في مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021 وإعداد الجذاذة المتعلّقة بالإجراءات الاجتماعية والتنموية بقانون المالية لسنة 2025.

اقتصاد / مالية / عفو جبائي
وزارة المالية تعلن تفعيل إجراءات العفو الجبائي المنصوص عليها بالفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025، بداية من 2 جانفي.

سياسة / اقتصاد / نقل
مجلس وزاري مضيّق يقرّ إجراءات لخلاص مستحقّات قطاع المقاولات وتعزيز أسطول النقل.

06 جانفي 2025

صحّة / تعريفة
المجلس الوطني لعمادة الأطبّاء يقرّ زيادة في تعريفة أطبّاء القطاع الخاص بداية من غرّة جانفي 2025.

* الاستشارة العامة: بين 40 و55 دينارًا
* الاستشارة المختصّة: بين 55 و80 دينارًا

14 جانفي
تعليق العمل بالتعريفة الجديدة والدعوة إلى فتح حوار.

07 جانفي 2025

سياسة / شهداء
مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع قانون تنقيح مرسوم مؤسّسة فداء.
8 جانفي: المصادقة على مشروع القانون.

اقتصاد / بنك إفريقي
البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس قرضًا بقيمة 80,16 مليون أورو لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج تحديث البنية التحتية للطرقات.

08 جانفي 2025

سياسة / نقابة
اقتراح تقديم موعد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانفي 2026 لإنهاء الأزمة الداخلية.

سياسة / مجتمع / تعليم
الإعلان عن تعهّد رئيس الدولة بتسوية وضعية المعلّمين والأساتذة النواب.
9 جانفي: صدور أمر رئاسي يقضي بإدماجهم بالمدارس والمعاهد.

10 جانفي 2025

اقتصاد / بيئة
تونس تقرّر التخلّي عن الردم الفني للنفايات والتوجّه نحو وحدات تثمين ذات نجاعة طاقية.

سياسة / محاكمات / انتخابات رئاسية
التخفيض في العقوبة السجنية في حقّ المترشّح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومديرة حملته سوار البرقاوي.

سياسة / اقتصاد / مياه جوفية
المصادقة على اتفاقية إحداث آلية للتشاور حول المياه المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا.

سياسة / تشريعات / مناولة
رئيس الدولة يؤكّد ضرورة وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص مع حفظ حقوق العمّال.

11 جانفي 2025

سياسة / شهداء الثورة
صدور قانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلّق بتنقيح مرسوم مؤسّسة فداء.

سياسة / تأمين / مواطن الشغل
مجلس وزاري ينظر في مشروع قانون إحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.

01 فيفري 2025

ثقافة / تراث / يونسكو
إيداع ملفّ ترشيح قرية سيدي بوسعيد للتسجيل على لائحة التراث العالمي لليونسكو.

05 فيفري 2025

سياسة / قضاء / محاكمات
قضية “إنستالينغو”: أحكام ابتدائية بين 5 و54 سنة سجنًا ضد 41 متهمًا.

اقتصاد / بنك مركزي
الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية عند 8%.

06 فيفري 2025

اقتصاد / تضخّم
تراجع نسبة التضخّم إلى 6% خلال جانفي 2025.

صحّة / نجاح طبّي
نجاح أوّل عملية لاستئصال اضطرابات نبضات القلب بتقنية متطوّرة بمستشفى سهلول بسوسة.

13 فيفري 2025

اقتصاد / ديون
تونس تسدّد حوالي 18,1 مليار دينار من ديونها في الأسواق المالية الدولية منذ 2019.

20 مارس 2025

سياسة / تعيينات
إنهاء مهام رئيس الحكومة كمال المدّوري وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفًا له.

26 مارس 2025

اقتصاد / بنك مركزي
خفض نسبة الفائدة المديرية بـ 50 نقطة أساس لتصبح في حدود 7,5%.

30 مارس 2025

سياسة / عيد الفطر / جهات
رئيس الجمهورية يؤدّي زيارة غير معلنة إلى جامع عقبة بن نافع بالقيروان ويهنّئ الشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر.

