حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025

سياسة / اجتماع / تقاعد



صدور قرار من رئيس الحكومة، كمال المدّوري، مؤرّخ في 30 ديسمبر 2024، يتعلّق بضبط آجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية.إنقاذوانتشالإثر غرق مركبي هجرة غير نظامية يقلّان أفارقة من دول جنوب الصحراء، على بعد 3 أميال من سواحل العطايا بجزيرة قرقنة.مكتب البرلمان يعقد اجتماعه الأوّل بتركيبته الجديدة ويحيل مشاريع قوانين إلى اللجان، من بينها مشروع قانون يتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة برئيس البرلمان وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.ويتمتّع أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بنفس المنح ونظام التقاعد الممنوح لأعضاء مجلس نواب الشعب.: مكتب مجلس الجهات والأقاليم يصادق على إحداث لجان فنية ويحيل أسئلة إلى عدد من الوزارات.: لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي تصادقان، خلال جلسة مشتركة، على مشروع القانون المذكور في صيغته المعروضة.لجنة التشريع العام تعقد اجتماعها الأوّل لانتخاب مكتبها.انتخاب مكتبي لجنة الحقوق والحريات ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تواصل النظر في مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021 وإعداد الجذاذة المتعلّقة بالإجراءات الاجتماعية والتنموية بقانون المالية لسنة 2025.وزارة المالية تعلن تفعيل إجراءات العفو الجبائي المنصوص عليها بالفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025، بداية من 2 جانفي.مجلس وزاري مضيّق يقرّ إجراءات لخلاص مستحقّات قطاع المقاولات وتعزيز أسطول النقل.المجلس الوطني لعمادة الأطبّاء يقرّ زيادة في تعريفة أطبّاء القطاع الخاص بداية من غرّة جانفي 2025.* الاستشارة العامة: بين* الاستشارة المختصّة: بينتعليق العمل بالتعريفة الجديدة والدعوة إلى فتح حوار.مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع قانون تنقيح مرسوم مؤسّسة فداء.: المصادقة على مشروع القانون.البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس قرضًا بقيمةلتمويل المرحلة الثالثة من برنامج تحديث البنية التحتية للطرقات.اقتراح تقديم موعد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانفي 2026 لإنهاء الأزمة الداخلية.الإعلان عن تعهّد رئيس الدولة بتسوية وضعية المعلّمين والأساتذة النواب.: صدور أمر رئاسي يقضي بإدماجهم بالمدارس والمعاهد.تونس تقرّر التخلّي عن الردم الفني للنفايات والتوجّه نحو وحدات تثمين ذات نجاعة طاقية.التخفيض في العقوبة السجنية في حقّ المترشّح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومديرة حملته سوار البرقاوي.المصادقة على اتفاقية إحداث آلية للتشاور حول المياه المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا.رئيس الدولة يؤكّد ضرورة وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص مع حفظ حقوق العمّال.صدور قانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلّق بتنقيح مرسوم مؤسّسة فداء.مجلس وزاري ينظر في مشروع قانون إحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.إيداع ملفّ ترشيحللتسجيل على لائحة التراث العالمي لليونسكو.قضية “إنستالينغو”: أحكام ابتدائية بينضد 41 متهمًا.الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية عندتراجع نسبة التضخّم إلىخلال جانفي 2025.نجاح أوّل عملية لاستئصال اضطرابات نبضات القلب بتقنية متطوّرة بمستشفى سهلول بسوسة.تونس تسدّد حواليمن ديونها في الأسواق المالية الدولية منذ 2019.إنهاء مهام رئيس الحكومة كمال المدّوري وتعيينخلفًا له.خفض نسبة الفائدة المديرية بـلتصبح في حدودرئيس الجمهورية يؤدّي زيارة غير معلنة إلى جامع عقبة بن نافع بالقيروان ويهنّئ الشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر.