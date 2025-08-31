مختصة نفسية: العودة المدرسية محطة حساسة على المستوى النفسي والعاطفي تستوجب الإحاطة والتحفيز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b418c9750852.88035567_fkgmlepnjoihq.jpg width=100 align=left border=0>

اعتبرت الأخصائية النفسية بجمعية روابط، شيماء قلاوي، أن العودة المدرسية لدى التلاميذ ليست مجرد انتقال من العطلة إلى الدراسة، بل هي محطة حساسة على المستوى النفسي والعاطفي، قد ترافقها مشاعر متباينة على غرار التوتر والحماس والخوف، وهو ما يستوجب الإعداد والإحاطة النفسية المحفزة للأطفال من قبل العائلة والمدرسة ليعودوا إلى مقاعد الدراسة في مناخ مشجع وطيب حسب تقديرها.



وأضافت شيماء قلاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن العودة المدرسية لدى التلاميذ الصغار قد تكون متعثرة في أيامها الأولى بسبب ما يسمى "قلق الانفصال عند الأطفال" وهو من أبرز التحديات التي تواجه الأسر في الأيام الأولى من المدرسة. وهو شعور طبيعي يتمثل في البكاء عند مغادرة المنزل، والتمسّك بالأم أو الأب عند باب المدرسة، أو حتى الرفض القاطع للدخول إلى القسم.

