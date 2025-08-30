الرائد الرسمي: افتتاح موسم الصيد البري 2025- 2026 يوم 5 اكتوبر 2025
سيفتتح موسم الصيد بالنسبة للفترة 2025-2026، بداية من يوم 5 اكتوبر 2025، مع فترات متفاوتة حسب الانواع، ليستمر الى غاية يوم 20 سبتمبر 2026، بالنسبة لبعض فئات الطرائد
وتم تحديد موسم صيد الارانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الازرق والقطا الحر (الكدرة) بداية من يوم 5 اكتوبر الى غاية يوم 7 ديسمبر 2025، وفق قرار صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، متعلق بتنظيم موسم الصيد البري، صادر بالرائد الرسمي التونسي يوم 29 اوت 2025
ويمكن صيد الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الافريقي، بداية من يوم 5 اكتوبر 2025 إلى غاية 1 فيفري 2026، بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين فقط
وحدد الصيد بالترصد بكامل الولايات مع اإمكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع اصماؤه، من 9 نوفمبر 2025 إلى غاية 15 مارس 2026، بالنسبة إلى ولايات أريانة ومنوبة وبن عروس ونابل وزغوان وبنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وصفاقس فقط
وبالنسبة للصيد بالبكاشة لا يرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية، خلال الفترة من 9 نوفمبر 2025 اإلى غاية 15 مارس 2026، بولايات منوبة وسليانة وجندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف وبن عروس وزغوان، دون الاحاشة ودون ترصد مع إمكانية استعمال الكلب
ويمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الأمر وذلك بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات
وعلى كل صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن القاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الاشياء الاخرى المستعملة أثناء الصيد
وحدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صياد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بخمسين دينار بالنسبة للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية ومائة دينار بالنسبة للمقيمين الوقتيين
