الرائد الرسمي: افتتاح موسم الصيد البري 2025- 2026 يوم 5 اكتوبر 2025

سيفتتح موسم الصيد بالنسبة للفترة 2025-2026، بداية من يوم 5 اكتوبر 2025، مع فترات متفاوتة حسب الانواع، ليستمر الى غاية يوم 20 سبتمبر 2026، بالنسبة لبعض فئات الطرائد

وتم تحديد موسم صيد الارانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الازرق والقطا الحر (الكدرة) بداية من يوم 5 اكتوبر الى غاية يوم 7 ديسمبر 2025، وفق قرار صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، متعلق بتنظيم موسم الصيد البري، صادر بالرائد الرسمي التونسي يوم 29 اوت 2025

ويمكن صيد الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الافريقي، بداية من يوم 5 اكتوبر 2025 إلى غاية 1 فيفري 2026، بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين فقط

