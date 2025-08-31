"واد الطرابلسية" لوَديع الكعلاعي يتوّج بالجائزة الكبرى في مهرجان قليبية لفيلم الهواة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b40de62064b4.60339707_loknjhmgpifeq.jpg width=100 align=left border=0>

تألّق فيلم "واد الطرابلسية" للمخرج وديع الكعلاعي (نادي السينما حمام الأنف) بحصده الجائزة الكبرى للدورة 38 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية، الذي انتظم من 23 إلى 30 أوت 2025 تحت شعار "فلسطين حرة"، بإشراف الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة وبلدية قليبية.



الفيلم الفائز لم يكتفِ بالتتويج الأبرز، بل حصد أيضًا جائزة منظمة العفو الدولية، في اعتراف مزدوج بقيمة العمل وقوة رسالته.

