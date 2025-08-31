Babnet   Latest update 09:51 Tunis

"واد الطرابلسية" لوَديع الكعلاعي يتوّج بالجائزة الكبرى في مهرجان قليبية لفيلم الهواة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b40de62064b4.60339707_loknjhmgpifeq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 31 Août 2025
      
تألّق فيلم "واد الطرابلسية" للمخرج وديع الكعلاعي (نادي السينما حمام الأنف) بحصده الجائزة الكبرى للدورة 38 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية، الذي انتظم من 23 إلى 30 أوت 2025 تحت شعار "فلسطين حرة"، بإشراف الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة وبلدية قليبية.

الفيلم الفائز لم يكتفِ بالتتويج الأبرز، بل حصد أيضًا جائزة منظمة العفو الدولية، في اعتراف مزدوج بقيمة العمل وقوة رسالته.



أما في باقي الجوائز:

جائزة الصقر الذهبي: فيلم "صمت الحديد"* للمخرجة مارينا دال ميلو (البرازيل).
أفضل فيلم تحريكي: "مسرح الحرب"* (إخراج جماعي – فرنسا).
أفضل فيلم مستقل: "فزاعات المنطقة الحمراء"* لـ جلال الدين الفايزي.
أفضل فيلم مدارس: "حب ومدينة ضائعة"* لـ ميساء معاوي.
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "202 ما نخافش"*.
أفضل فيلم وثائقي: "أفكار فكرة"* لـ عصام حيدر (مصر).
أفضل فيلم روائي قصير: "البنزينايو"* (إيطاليا).
تنويه خاص: "والكار"* لـ محسن طاهر (باكستان).

وفي إطار الجوائز الموازية:

جائزة النقابة المستقلة للمنتجين والمخرجين: "الحسيني" لـ حسين و"حبل الصرّة"* لـ ياسين الزايري (نادي السينما سيدي حسين).
جائزة بلدية قليبية: "حجرة ورقة مقص"* لـ شريفة بن دوّة.
أفضل سيناريو: "مطر ما جاء"* لـ وليد العجرودي (نادي تطاوين).
* أفضل صورة فوتوغرافية: حمزة كيد (نادي قفصة).
أفضل معرض فوتوغرافي: مشروع "كنت حطاما فصرت رمادا"* (نادي الطاهر الحداد).
* تنويه خاص في الصورة الفوتوغرافية: ملاك عباس (نادي باردو).


الأحد 31 أوت 2025 | 8 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
16:00
12:27
05:50
04:19
Babnet

