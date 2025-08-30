Babnet   Latest update 20:04 Tunis

بطولة افريقيا للأمم للكرة الطائرة فتيات لأقل من 16 سنة: المنتخب المصري يتوّج باللقب على حساب المنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 30 Août 2025 - 19:35
      
توّج المنتخب المصري ببطولة افريقيا للأمم للكرة الطائرة لأقل من 16 سنة فتيات اثر فوزه اليوم السبت على نظيره التونسي (البلد المنظم) بنتيجة 3 - 0 في لقاء الدور النهائي.
وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع (25-18، 25-19، 25-16).
وضمن المنتخب المصري (البطل) رفقة كل من المنتخب التونسي (الوصيف) والمنتخب الجزائري (صاحب المركز الثالث)  التأهل إلى بطولة العالم 2026 .


