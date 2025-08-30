بطولة افريقيا للأمم للكرة الطائرة فتيات لأقل من 16 سنة: المنتخب المصري يتوّج باللقب على حساب المنتخب التونسي
توّج المنتخب المصري ببطولة افريقيا للأمم للكرة الطائرة لأقل من 16 سنة فتيات اثر فوزه اليوم السبت على نظيره التونسي (البلد المنظم) بنتيجة 3 - 0 في لقاء الدور النهائي.
وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع (25-18، 25-19، 25-16).
وضمن المنتخب المصري (البطل) رفقة كل من المنتخب التونسي (الوصيف) والمنتخب الجزائري (صاحب المركز الثالث) التأهل إلى بطولة العالم 2026 .
