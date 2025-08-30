زغوان: تطوّر النسيج الصناعي بالجهة يساهم في ارتفاع عدد مراكز التكوين المهني الخاص إلى 17 مؤسسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c782694eee970.46805951_lmqpgjnfoheik.jpg width=100 align=left border=0>

سجل قطاع التكوين المهني بولاية زغوان في السنوات الأخيرة تطوّرا في عدد مراكز التكوين الخاصة والذي ارتفع من 5 مراكز قبل 2011 إلى 17 حاليا، وفق إحصائيات الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني.



وذكر المدير الجهوي للتشغيل، أنيس الأشهب، في تصريح لوكالة "وات"، أن 80 بالمائة من هذه المؤسسات غير المنظرة موجودة في مدينة زغوان والبقية موزعة بين معتمديات الزريبة وبئر مشارقة والفحص، وتتنوع مجالات التكوين فيها إلى اختصاصات تستجيب لطلبات الشغل المتوفرة بالجهة كالتبريد واللحام والإعلامية وغيرها أو التي توفر لأصحابها فرص الانتصاب الخاص كالحلاقة وصنع الحلويات التقليدية.

