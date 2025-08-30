توتنهام الإنقليزي يضم اللاعب الهولندي تشافي سيمونز قادما من لايبزيغ الألماني
أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنقليزي امس الجمعة عن ضمه اللاعب الهولندي تشافي سيمونز قادما من لايبزيغ الألماني.
وذكر النادي في بيان، أن لاعبه الجديد، البالغ من العمر 21 عاما، وقع عقدا طويل الأمد مع توتنهام، دون الكشف عن مدته أو قيمته المالية.
وخاض سيمونز آخر موسمين مع لايبزيغ حيث سجل 22 هدفا في 78 مباراة، بعد أن انتقل إليه على سبيل الإعارة من باريس سان جرمان الفرنسي قبل التعاقد معه نهائيا.
وذكر النادي في بيان، أن لاعبه الجديد، البالغ من العمر 21 عاما، وقع عقدا طويل الأمد مع توتنهام، دون الكشف عن مدته أو قيمته المالية.
وخاض سيمونز آخر موسمين مع لايبزيغ حيث سجل 22 هدفا في 78 مباراة، بعد أن انتقل إليه على سبيل الإعارة من باريس سان جرمان الفرنسي قبل التعاقد معه نهائيا.
ويحتل توتنهام المركز الثاني في ترتيب البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة
القدم برصيد 6 نقاط، وسيلتقي مع ضيفه بورنموث اليوم السبت في الجولة الثالثة من المسابقة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314104