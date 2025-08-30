Babnet   Latest update 10:29 Tunis

وزارة التربية تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 31 أخصائيا نفسانيا

Publié le Samedi 30 Août 2025 - 10:29
      
صدر بالرائد الرسمي عدد 107 بتاريخ 29 أوت الجاري قرار من وزير التربية يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 31 أخصائيا نفسانيا بسلك الاخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
وسيتم إجراء اختبار القبول الأولي يوم 30 أكتوبر 2025 بالمعهد الصادقي بتونس 1. ويتعلق اختبار علم النفس بالمحور الثاني من المناظرة المذكورة (علم نفس النمو وعلم النفس التربوي).
وتختم قائمة الترشحات يوم 25 سبتمبر 2025


