اسكندر القصري مدربا جديدا للاولمبي الباجي

اعلن الاولمبي الباجي اليوم الجمعة عن تعيين اسكندر القصري مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.

واضاف ذات المصدر ان وليد الشريف سيضطلع بخطة مدرب مساعد وعبد الكريم بن سالم مدربا للحراس.

يذكر ان الاولمبي الباجي كان قد اعلن عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب وجدي بوعزي اثر التعادل السلبي مع شبيبة القيروان يوم الاربعاء الماضي لحساب الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.





ويحتل الاولمبي الباجي المرتبة قبل الاخيرة بنقطتين بعد تعادلين وهزيمتين.