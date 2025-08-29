Babnet   Latest update 19:09 Tunis

اسكندر القصري مدربا جديدا للاولمبي الباجي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1df7a7d9825.00450562_gjhifqknemolp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 18:11 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اعلن الاولمبي الباجي اليوم الجمعة عن تعيين اسكندر القصري مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.
واضاف ذات المصدر ان وليد الشريف سيضطلع بخطة مدرب مساعد وعبد الكريم بن سالم مدربا للحراس.
يذكر ان الاولمبي الباجي كان قد اعلن عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب وجدي بوعزي اثر التعادل السلبي مع شبيبة القيروان يوم الاربعاء الماضي لحساب الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويحتل الاولمبي الباجي المرتبة قبل الاخيرة بنقطتين بعد تعادلين وهزيمتين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314079


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-27
33°-24
34°-23
42°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    