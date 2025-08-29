الرائد الرسمي: صدور 6 قرارات مشتركة لمنح الصبغة الجامعية لعدد من الأقسام الاستشفائية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607077e28c1492.25806654_lqehomijfnkpg.jpg width=100 align=left border=0>

صدر اليوم الجمعة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ستة قرارات مشتركة من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، مؤرخة في 27 أوت 2025، تقضي بمنح الصفة الجامعية لعدد من الأقسام الاستشفائية بعدة مستشفيات جهوية.



وتشمل القرارات:

