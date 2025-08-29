الرائد الرسمي: صدور 6 قرارات مشتركة لمنح الصبغة الجامعية لعدد من الأقسام الاستشفائية
صدر اليوم الجمعة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ستة قرارات مشتركة من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، مؤرخة في 27 أوت 2025، تقضي بمنح الصفة الجامعية لعدد من الأقسام الاستشفائية بعدة مستشفيات جهوية.
وتشمل القرارات:
* قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بزغوان.
* قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم (نابل).
* قسم جراحة وتقويم العظام وقسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف.
* قسم طب الأطفال بالمستشفى الجهوي بسليانة.
* قسم طب العيون وقسم جراحة الجهاز الهضمي والأمعاء بالمستشفى الجهوي بباجة.
* قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي.
