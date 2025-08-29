Babnet   Latest update 19:09 Tunis

شركة النّقل بتونس: جولان المترو رقم 1 على سكة واحدة بين محطتي الوردية 6 و بن عروس بداية من 1 سبتمبر 2025

ينتظر ان تكون حركة جولان المترو رقم 1 على سكة واحدة بين محطة "الوردية 6" ونهاية الخط، بداية من يوم الاثنين 1 سبتمبر، وفق ما اعلنت عنه، الجمعة، شركة النّقل بتونس

وعللت الشركة في بلاغ صادر عنها، هذا الاجراء، بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل مصالح وزارة التجهيز على مستوى نفق بن عروس والتي ستتواصل الى غاية موفى شهر اكتوبر 2025، والمندرجة في اطار تحسين البنية التحتية


