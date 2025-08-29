الأحد 31 أوت الحالي تنظيم قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>

تنظّم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الأحد 31 أوت 2025 ، بمختلف ولايات الجمهورية، قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة من 5 سبتمبر إلى شهر نوفمبر 2025.



وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أدخلت، في قرارها عدد 1 لسنة 2025، تنقيحات على عملية القرعة المتعلقة بتجديد عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، بهدف إيجاد حلول لبعض الصعوبات التطبيقية ولتفادي حصول شغورات في عضوية المجالس الجهوية أو رئاسة هذه المجالس نتيجة عدم تقديم ترشحات أثناء عمليات القرعة السابقة للدورات النيابية المنقضية.

