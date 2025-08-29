الأحد 31 أوت الحالي تنظيم قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية
تنظّم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الأحد 31 أوت 2025 ، بمختلف ولايات الجمهورية، قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة من 5 سبتمبر إلى شهر نوفمبر 2025.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أدخلت، في قرارها عدد 1 لسنة 2025، تنقيحات على عملية القرعة المتعلقة بتجديد عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، بهدف إيجاد حلول لبعض الصعوبات التطبيقية ولتفادي حصول شغورات في عضوية المجالس الجهوية أو رئاسة هذه المجالس نتيجة عدم تقديم ترشحات أثناء عمليات القرعة السابقة للدورات النيابية المنقضية.
وقد نظمت الهيئة آخر قرعة للغرض في 1 جوان 2025.
يشار إلى أنّ مرسوم عدد 10 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، قد أقرّ في الفصل 22 منه أن يقع التناوب لعضويّة المجلس الجهوي بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلّية، بالقرعة كلّ ثلاثة أشهر. ولا يشارك في القرعة عند التّناوب العضو الذي مثّل المجلس المحلّي للمدّة السابقة.
