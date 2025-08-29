الاستعدادات لانعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية محور لقاء وزير التجارة بالسفير المصري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1db866ca369.28331427_qiemgkflojnph.jpg width=100 align=left border=0>

مثل انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، بالقاهرة، يومي 10و 11 سبتمبر القادم، محور اللقاء الذي جمع، اليوم الجمعة، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بسفير جمهورية مصر العربية باسم حسن والوفد المرافق له

كما تناول الاجتماع المنعقد، بمقر الوزارة، الاستعدادات الحثيثة للطرفين لإنجاح هذا الموعد الهام بين تونس ومصر والذي من المنتظر أن يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمار في كلا البلدين، من خلال مزيد تشبيكك العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين

وأكد الجانبان، بهذه المناسبة، وفق بلاع صادر عن وزارة التجارة، على الإرادة القوية التي تحدو البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى أعلى مستوياتها خدمة لمصالح الطرفين بالنظر إلى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع مصر وتونس