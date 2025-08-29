Babnet   Latest update 19:09 Tunis

الاستعدادات لانعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية محور لقاء وزير التجارة بالسفير المصري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1db866ca369.28331427_qiemgkflojnph.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 17:54 قراءة: 0 د, 31 ث
      
مثل انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، بالقاهرة، يومي 10و 11 سبتمبر القادم، محور اللقاء الذي جمع، اليوم الجمعة، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بسفير جمهورية مصر العربية باسم حسن والوفد المرافق له
كما تناول الاجتماع المنعقد، بمقر الوزارة، الاستعدادات الحثيثة للطرفين لإنجاح هذا الموعد الهام بين تونس ومصر والذي من المنتظر أن يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمار في كلا البلدين، من خلال مزيد تشبيكك العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين
وأكد الجانبان، بهذه المناسبة، وفق بلاع صادر عن وزارة التجارة، على الإرادة القوية التي تحدو البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى أعلى مستوياتها خدمة لمصالح الطرفين بالنظر إلى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع مصر وتونس


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314075


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-27
33°-24
34°-23
42°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    