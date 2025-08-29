مبارة ودية: هزيمة نادي حمام الأنف أمام نادي لوبوبو الكونغولي بنتيجة 1 - 2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1f9a54f5570.15933188_lpikhngeofqjm.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم نادي حمام الأنف اليوم الجمعة أمام نادي لوبوبو الكونغولي بنتيجة 1 - 2 في المباراة الودية لكرة القدم ضمن آخر استعداداته لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 2025-2026.

وجاء هدف نادي حمام الأنف عن طريق أحمد بن طيبة.

يذكر أنّ نادي حمام الأنف سيخوض بطولة الرابطة الثانية بعد اقرار التقسيم الجديد للفرق للموسم الرياضي 2025-2026 ضمن المجموعة الأولى الى جانب جمعية مقرين وسكك الحديد الصفاقسي ونادي محيط قرقنة وأمل حمام سوسة وبعث بوحجلة وهلال مساكن وهلال الشابة ومكارم المهدية وكوكب عقارب والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة واتحاد بوسالم وسبورتينغ بن عروس واتحاد تطاوين.