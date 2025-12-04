الدورة السابعة للأيام التجارية للصناعات التقليدية بسيدي بوزيد من 16 الى 20 ديسمبر 2025
تحتضن ولاية سيدي بوزيد، الدورة السابعة للايام التجارية للصناعات التقليدية، وذلك من 16 الى 20 ديسمبر الجاري بفضاء مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة
وتأتي هذه التظاهرة التي تنظمها المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بولاية سيدي بوزيد تزامنا مع عيد الثورة التونسية
وتعد هذه الايام مناسبة لعرض وبيع وترويج المنتجات التقليدية التي تشمل مجموعة واسعة من الحرف اليدوية على غرار النسيج اليدوي (الزرابي والمنسوجات ) وصناعة الفخار والخزف وخشب الزيتون وصناعة الحلى والفضيات والنحت على الخشب
وتهدف هذه التظاهرة التجارية الى دعم الحرفيين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى الحفاظ على الموروث الثقافي للجهة
ويدعو الديوان الوطني للصناعات التقليدية الحرفيين والمؤسسات الحرفية من مختلف ولايات الجمهورية الى المشاركة في هذه
التظاهرة من خلال تقديم مطلب في الغرض لدى المندوبيات الجهوية الراجعة لها بالنظر في آجل أقصاه يوم 10 ديسمبر 2025
