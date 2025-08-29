بورصة تونس تنهي المعاملات الاسبوعية على ارتفاع

اختتمت بورصة الاوراق المالية بتونس معاملات الاسبوع على منحى ايجابي، إذ أنهى مؤشرها المرجعي "توننداكس" مرتفعا بنسبة 8ر0 بالمائة، ليدرك مستوى 7ر11914 نقطة، ويرفع من ادائه السنوي الى 4ر20 بالمائة، وفق شركة الوساطة بالبورصة "التونسية للأوراق المالية"



وكان حجم المعاملات خلال الاسبوع، الممتد من 25 الى 29 اوت 2025 ، محتشما، إذ لم يتخط عتبة 7ر32 مليون دينار، بمعدل يومي ناهز 5ر6 ملايين دينار، مع تسجيل تبادل كتلة سهم لشركة صنع المشروبات بتونس بقيمة 13 مليون دينار .



وعاد افضل اداء خلال الاسبوع، الى سهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، ليزيد سعره بنسبة 2ر18 بالمائة ويبلغ مستوى 200ر5 دنانير، دون ان يستقطب اي تداولات.وتموقع سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية، في خانة الاسهم الاكثر ربحا على مدار الاسبوع، بنسبة 8ر7 بالمائة وينهي عند مستوى 250ر6 دنانير فيما قدرت معاملاتها الاسبوعية 142 الف دينار.وفي المقابل، شمل الانخفاض الاهم هذا الاسبوع سهم بنك تونس والامارات، الذي فقد 1ر11 بالمائة من قيمته، مدركا سعر 4 دنانير دون تسجيل اي مبادلات.وتراجع، ايضا، سهم الصناعات الكيمائية للفليور بنسبة 7ر5 بالمائة، مقفلا الاسبوع عند سعر 200ر108 دينار، مراكما معاملات في حدود 477 ألف دينار.وتميز سهم شركة صنع المشروبات في تونس، بأدائه هذا الاسبوع ،مستأثرا بما قدره 5ر14 مليون دينار من المعاملات، فيما زاد بنسبة 7ر3 بالمائة مختتما الاسبوع بسعر 750ر12 دينارا