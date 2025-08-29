Babnet   Latest update 17:31 Tunis

ديوان الخدمات الجامعية للشمال : فتح باب الترشحات للحصول على منح وقروض جامعية للسنة الجامعية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/onou.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 16:10 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال، اليوم الجمعة، عن فتح باب الترشحات أمام الطلبة الراجعين له بالنظر للحصول على منحة أو منحة إدماج أو قرض جامعي للسنة الجامعية 2025-2026 عبر موقع واب الديوان.
وينطلق قبول الترشحات بالنسبة للطلبة الجدد بداية من يوم 2 سبتمبر 2025 ليتواصل إلى غاية 31 أكتوبر 2025، على أن يكون يوم 30 نوفمبر 2025 آخر أجل لإرسال الملفات عبر البريد. أما بالنسبة للطلبة الذين يرغبون في تجديد منحة أو قرض، فإن باب الترشحات يفتح انطلاقا من 5 سبتمبر القادم ويتواصل إلى يوم 31 أكتوبر 2025، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 30 نوفمبر 2025.
ويمكن للطلبة القدامى غير الممنوحين تقديم ترشحاتهم بداية من 5 سبتمبر 2025 إلى غاية 31 أكتوبر 2025، فيما يكون 30 نوفمبر من السنة نفسها آخر أجل لإرسال الملفات. وينطبق نفس الإجراء على طلبة الماجستير، حيث يفتح باب الترشحات بداية من 5 سبتمبر ويتواصل إلى غاية 30 نوفمبر 2025، مع تحديد يوم 31 ديسمبر 2025 كآخر أجل لإرسال الملفات عبر البريد.

أما طلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج، فقد حددت فترة الترشحات من 5 سبتمبر 2025 إلى 31 ديسمبر 2025، على أن يكون يوم 15 جانفي 2026 آخر أجل لإرسال الملفات للبعثات الديبلوماسية. وبخصوص طلبة الدكتوراه، فإن الترشحات تفتح يوم غرّة أكتوبر 2025 وتتواصل إلى غاية 15 ماي 2026، فيما حدد يوم 30 ماي 2026 كآخر أجل لإرسال الملفات عبر البريد.

ودعا الديوان الطلبة المعنيين إلى احترام آجال الترشح وإرسال الملفات في المواعيد المضبوطة، مؤكدا أن التسجيل يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني.
 
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314067


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet34°
30° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-27
33°-24
34°-23
42°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    