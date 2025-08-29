ديوان الخدمات الجامعية للشمال : فتح باب الترشحات للحصول على منح وقروض جامعية للسنة الجامعية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/onou.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال، اليوم الجمعة، عن فتح باب الترشحات أمام الطلبة الراجعين له بالنظر للحصول على منحة أو منحة إدماج أو قرض جامعي للسنة الجامعية 2025-2026 عبر موقع واب الديوان.

وينطلق قبول الترشحات بالنسبة للطلبة الجدد بداية من يوم 2 سبتمبر 2025 ليتواصل إلى غاية 31 أكتوبر 2025، على أن يكون يوم 30 نوفمبر 2025 آخر أجل لإرسال الملفات عبر البريد. أما بالنسبة للطلبة الذين يرغبون في تجديد منحة أو قرض، فإن باب الترشحات يفتح انطلاقا من 5 سبتمبر القادم ويتواصل إلى يوم 31 أكتوبر 2025، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 30 نوفمبر 2025.

ويمكن للطلبة القدامى غير الممنوحين تقديم ترشحاتهم بداية من 5 سبتمبر 2025 إلى غاية 31 أكتوبر 2025، فيما يكون 30 نوفمبر من السنة نفسها آخر أجل لإرسال الملفات. وينطبق نفس الإجراء على طلبة الماجستير، حيث يفتح باب الترشحات بداية من 5 سبتمبر ويتواصل إلى غاية 30 نوفمبر 2025، مع تحديد يوم 31 ديسمبر 2025 كآخر أجل لإرسال الملفات عبر البريد.

