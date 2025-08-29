Babnet   Latest update 20:36 Tunis

قابس: متابعة مشروع تعبيد الطرقات ببوشمة

Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 20:10
      
تتركز جهود بلدية بوشمة المحدثة بولاية قابس على تطوير البنية التحتية للمدينة وتحسين ظروف عيش متساكنيها، على غرار إنجازها حاليا لاشغال القسط الثاني من مشروع تعبيد الطرقات المندرج في اطار برنامج تمويل البلديات ويشمل تعبيد عدد من الشوارع والأنهج بحي 2 مارس.
وبلغت نسبة تقدم أشغال هذا القسط، البالغة كلفته 500 ألف دينار، حوالي 90 بالمائة، حيث يجري حاليا تغليف الطرقات التي تم التدخل فيها بالخرسانة الاسفلتية .
كما تشهد بوشمة انجاز القسط الأول من هذا المشروع، والذي يتضمن بدوره تعبيد عدد من الشوارع والأنهج بنفس الحي بتكلفة تبلغ 1.3 مليون دينار، وهو قسط بلغت نسبة تقدم أشغاله حوالي 20 بالمائة مسجلة بعض التأخير.

وأكد والي قابس رضوان نصيبي، الذي تابع، اليوم الجمعة، ميدانيا سير انجاز هذا المشروع، على ضرورة استكمال هذه الأشغال في أسرع وقت ممكن خاصة وأن موسم الأمطار على الأبواب.

يذكر أنه بمناسبة انجاز هذا المشروع، تم ربط 32 عائلة بشبكة مياه الشرب، وذلك في نطاق تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية.


