قابس: متابعة مشروع تعبيد الطرقات ببوشمة

تتركز جهود بلدية بوشمة المحدثة بولاية قابس على تطوير البنية التحتية للمدينة وتحسين ظروف عيش متساكنيها، على غرار إنجازها حاليا لاشغال القسط الثاني من مشروع تعبيد الطرقات المندرج في اطار برنامج تمويل البلديات ويشمل تعبيد عدد من الشوارع والأنهج بحي 2 مارس.

وبلغت نسبة تقدم أشغال هذا القسط، البالغة كلفته 500 ألف دينار، حوالي 90 بالمائة، حيث يجري حاليا تغليف الطرقات التي تم التدخل فيها بالخرسانة الاسفلتية .

كما تشهد بوشمة انجاز القسط الأول من هذا المشروع، والذي يتضمن بدوره تعبيد عدد من الشوارع والأنهج بنفس الحي بتكلفة تبلغ 1.3 مليون دينار، وهو قسط بلغت نسبة تقدم أشغاله حوالي 20 بالمائة مسجلة بعض التأخير.

