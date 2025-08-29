Babnet   Latest update 12:54 Tunis

مونديال الكرة الطائرة تحت 21 عاما (الدور الترتيبي) - المنتخب التونسي يتعثر مجددا بخسارته امام نظيره الكولومبي 1-3

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 12:53 قراءة: 0 د, 35 ث
      
انقاد المنتخب التونسي للكرة الطائرة تحت 21 عاما الى خسارة جديدة أمام نظيره الكولومبي بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد (25-17 و20-25 و11-25 و18-25) في المباراة التي اقيمت صباح اليوم الجمعة لحساب الدور الترتيبي من اجل تحديد اصحاب المراكز من 21 الى 24 ضمن بطولة العالم الجارية بالصين.
وسيواجه السداسي التونسي، في المباراة القادمة غدا السبت من اجل المركزين 23 و24، المنهزم من المقابلة التي تدور حاليا بين منتخبي المغرب وبورتوريكو.
وكانت العناصر الوطنية خسرت قبل ذلك جميع مقابلاتها في هذا المونديال اذ انهت الدور الأول ضمن المجموعة الرابعة في المركز الاخير بخمس هزائم متتالية أمام أوكرانيا وايطاليا وفرنسا والأرجنتين وأندونيسيا قبل ان تنهزم ايضا امام كندا في الدور الترتيبي من اجل المراكز من 17 الى 24.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314053


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
33°-24
34°-23
41°-25
34°-25
  • Avoirs en devises
    24839,6

  • (28/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36311 DT        1$ =2,91635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/08)   1245,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    