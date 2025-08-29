مونديال الكرة الطائرة تحت 21 عاما (الدور الترتيبي) - المنتخب التونسي يتعثر مجددا بخسارته امام نظيره الكولومبي 1-3

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

انقاد المنتخب التونسي للكرة الطائرة تحت 21 عاما الى خسارة جديدة أمام نظيره الكولومبي بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد (25-17 و20-25 و11-25 و18-25) في المباراة التي اقيمت صباح اليوم الجمعة لحساب الدور الترتيبي من اجل تحديد اصحاب المراكز من 21 الى 24 ضمن بطولة العالم الجارية بالصين.

وسيواجه السداسي التونسي، في المباراة القادمة غدا السبت من اجل المركزين 23 و24، المنهزم من المقابلة التي تدور حاليا بين منتخبي المغرب وبورتوريكو.

وكانت العناصر الوطنية خسرت قبل ذلك جميع مقابلاتها في هذا المونديال اذ انهت الدور الأول ضمن المجموعة الرابعة في المركز الاخير بخمس هزائم متتالية أمام أوكرانيا وايطاليا وفرنسا والأرجنتين وأندونيسيا قبل ان تنهزم ايضا امام كندا في الدور الترتيبي من اجل المراكز من 17 الى 24.