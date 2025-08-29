المنظمة التونسية للتربية والأسرة توفر خلال السنة الدراسية المقبلة 2025-2026 إعانات ومنح مدرسية بقيمة تتجاوز 200 ألف دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6117e40a5d6678.62347314_efhmlkionqpgj.jpg width=100 align=left border=0>

توفر المنظمة التونسية للتربية والأسرة خلال السنة الدراسية المقبلة 2025-2026، إعانات ومنح مدرسية بقيمة تتجاوز 200 ألف دينار للمساهمة في تأمين عودة مدرسية ناجحة لتلاميذ العائلات المعوزة.



وبين رئيس المنظمة، محمود مفتاح اليوم الجمعة في تصريح لـ(وات) أن المنظمة ستعقد يوم 30 أوت الجاري مجلسها الوطني إضافة إلى تنظيم يوم 7 سبتمبر القادم هيئة إدارية لوضع اللمسات الأخيرة للبرنامج الوطني للسنة الدراسية المقبلة.

