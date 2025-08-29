المركز الوطني لفنون الخط يعلن فتح باب التسجيل للسنة الدراسية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e649098cc2866.77041128_hpiklnjgefmoq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن، المركز الوطني لفنون الخط، عن فتح باب التسجيل للسنة الدراسية 2025-2026، في فنون الخط العربي والزخرفة الاسلامية بداية من غرة سبتمبر المقبل الى غاية 26 من نفس الشهر .



ودعا المركز في بلاغ، نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، الراغبين في التسجيل في هذه الدورة التي تنطلق يوم 29 سبتمبر المقبل، الى تقديم ملف الترشح مباشرة الى ادارة المركز الوطني لفنون الخط.

