المركز الوطني لفنون الخط يعلن فتح باب التسجيل للسنة الدراسية 2025-2026
أعلن، المركز الوطني لفنون الخط، عن فتح باب التسجيل للسنة الدراسية 2025-2026، في فنون الخط العربي والزخرفة الاسلامية بداية من غرة سبتمبر المقبل الى غاية 26 من نفس الشهر .
ودعا المركز في بلاغ، نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، الراغبين في التسجيل في هذه الدورة التي تنطلق يوم 29 سبتمبر المقبل، الى تقديم ملف الترشح مباشرة الى ادارة المركز الوطني لفنون الخط.
ويتكون ملف التسجيل وجوبا من استمارة تسجيل والتزام بالنظام الداخلي يكون معرفا بالامضاء يمكن سحبهما مباشرة من صفحة المركز.
كما يتعين ادراج نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية وإستمارة تسجيل وشهادة اقامة بالنسبة للأجانب، في الملف.
يشار الى أن التسجيل سيكون بصفة مجانية يوميا، من الاثنين الى غاية الجمعة من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة بعد الزوال، على أن يغلق ببلوغ 100 متكون و20 في قائمة الانتظار.
وستمتد مدة التكوين ثلاث سنوات بصفة مجانية.
