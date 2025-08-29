Babnet   Latest update 16:02 Tunis

المركز الوطني لفنون الخط يعلن فتح باب التسجيل للسنة الدراسية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e649098cc2866.77041128_hpiklnjgefmoq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 15:09 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلن، المركز الوطني لفنون الخط، عن فتح باب التسجيل للسنة الدراسية 2025-2026، في فنون الخط العربي والزخرفة الاسلامية بداية من غرة سبتمبر المقبل الى غاية 26 من نفس الشهر .

ودعا المركز في بلاغ، نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، الراغبين في التسجيل في هذه الدورة التي تنطلق يوم 29 سبتمبر المقبل، الى تقديم ملف الترشح مباشرة الى ادارة المركز الوطني لفنون الخط.



ويتكون ملف التسجيل وجوبا من استمارة تسجيل والتزام بالنظام الداخلي يكون معرفا بالامضاء يمكن سحبهما مباشرة من صفحة المركز.

كما يتعين ادراج نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية وإستمارة تسجيل وشهادة اقامة بالنسبة للأجانب، في الملف.

يشار الى أن التسجيل سيكون بصفة مجانية يوميا، من الاثنين الى غاية الجمعة من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة بعد الزوال، على أن يغلق ببلوغ 100 متكون و20 في قائمة الانتظار.

وستمتد مدة التكوين ثلاث سنوات بصفة مجانية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314051


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet33°
31° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-27
33°-24
34°-23
42°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    